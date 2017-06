Die deutsche Wirtschaft wächst nach Einschätzung des Ifo-Instituts schneller als gedacht und sorgt für neue Beschäftigungsrekorde. Das Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr um 1,8 Prozent steigen und 2018 noch einmal um 2,0 Prozent zulegen, teilten die Münchner Forscher am Dienstag in ihrer neuen Konjunkturprognose mit. Bisher hatten die...

Den vollständigen Artikel lesen ...