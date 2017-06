Essen - Heute dürfte abermals ein eher ruhiger Handel vorherrschen, so die Analysten der National-Bank AG.Datenseitig würden lediglich die Daten zu den Leitungsbilanzen in den USA aber auch im Euroraum gemeldet. Die Analysten würden mit dem Konsensus erwarten, dass sich die US-Leistungsbilanz weiter verschlechtere, dies aber noch im Rahmen bleibe. Demgegenüber dürfte sich das Plus für die Eurozone einmal mehr bestätigen. Die Analysten würden erwarten, dass der Rückgang der US-Zinssätze temporär bleibe, da auch der Rückgang der US-Inflation temporär sein dürfte. Insofern werde die FED fortfahren, die Zinssätze zu erhöhen.

