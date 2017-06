FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von ProSiebenSat.1 haben am Dienstag sehr positiv auf einen Verkauf im Online-Reisegeschäft reagiert. Die Papiere des Medienkonzerns kletterten mit plus 2,3 Prozent an die Dax-Spitze. Zudem schafften sie es zurück über ihre 200-Tage-Linie, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt.

Die Münchner verkaufen das schwedische Onlinereisebüro Etraveli an den Finanzinvestor CVC. Der Wert des Unternehmens mit Sitz in Uppsala habe zuletzt bei 508 Millionen Euro gelegen.

"Damit hat ProSieben nun eine üppige Kriegskasse für Zukäufe in anderen Bereichen", sagte ein Börsianer. Das Unternehmen will sich vor allem im Digital Entertainment, im Commerce-Geschäft sowie im Bereich Content Production stärken./ag/she

ISIN DE000PSM7770

AXC0074 2017-06-20/10:45