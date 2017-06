Erst am 14. Juni hatte das deutsche Börsenbarometer mit 12.921 Punkten eine neue Bestmarke erreicht. Und heute legten die Investoren nach, so dass der DAX gleich am Morgen mit 12.951 Zählern abermals ein Rekordhoch erreichte. Die Erholung der Technologiewerte hatten gestern schon beim Dow Jones und beim S&P 500 für neue Allzeithöchststände gesorgt. Stärkster Gewinner im DAX ist ProSiebenSat.1. Die Münchener Rück profitiert von einem Analystenkommentar. Holger Scholze berichtet.