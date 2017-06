Der Kfz-Teilezulieferer und OEM Magna wird im Werk in Graz-Thondorf Teile der Produktion des Plug-In-Hybrid BMW 530e und des vollelektrischen Jaguar I-Pace fertigen. In diversen Medien war es schon länger kolportiert worden, am Dienstag machte Magna die Sache in einer Aussendung offiziell. Die BMW-Fertigung startet schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...