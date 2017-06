Zu folgenden News möchte ich ein bissl Senf geben ... Inbox: RHI heimst Preis ein 20.06. 10:12 Ich meine: Gleichzeitig mit dem Sieg beim o.a. Nachhaltigkeitspreis Trigos gibt es das Ende im Österr. Nachhaltigkeitsindex VÖNIX. "Dies, da der Feuerfesthersteller mitten in einer Fusion mit der brasilianischen Magnesita steht, wodurch aktuell die Datenlage für ein fundiertes Nachhaltigkeits-Rating nicht ausreichend ist. Und Rosenbauer steht nach einem jüngst aufgekommener Korruptionsvorwurf noch in Schwebe. Hier könnte es, im negativen Fall, zu einer kurzfristigen Index-Exclusion bedeuten", schreibt der BE.

