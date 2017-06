Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im April deutlich gesunken. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) ging der saisonbereinigte Überschuss auf 22,2 (Vormonat: 35,7) Milliarden Euro zurück, was an höheren Güter- und Dienstleistungsimporten und einem hohen Defizit bei den Sekundäreinkommen lag. In der Güterverkehrbilanz ergab sich ein Überschuss von 25,1 (Vormonat: 30,0) Milliarden Euro, wobei die Ausfuhren auf 182,7 (186,0) Milliarden Euro sanken, die Einfuhren aber auf 157,6 (155,9) Milliarden Euro zunahmen.

Die Dienstleistungsbilanz wies einen Überschuss von 7,4 (11,7) Milliarden Euro auf. Hier blieben die Ausfuhren bei 68,7 Milliarden Euro, während die Einfuhren auf 61,3 (57,0) Milliarden Euro anzogen. Die Bilanz der Primäreinkommen war mit 8,2 (3,7) Milliarden positiv, die der Sekundäreinkommen mit 18,5 (minus 9,8) Milliarden Euro negativ.

Ohne Saisonbereinigung betrug der Leistungsbilanzüberschuss 21,5 (46,4) Milliarden Euro. Über Direkt- und Portfolioinvestitionen kam es im April zu einem Kapitalexport von 69,9 (42,8) Milliarden Euro, wovon 24,1 (12,1) Milliarden Euro auf Direktinvestitionen entfielen und 45,8 (30,7) Milliarden Euro auf Portfolioinvestitionen. Bei Aktien kam es zu Nettozuflüssen von 7,6 (9,0) Milliarden Euro, bei Anleihen zu Nettoabflüssen von 53,4 (39,7) Milliarden Euro.

June 20, 2017 04:25 ET (08:25 GMT)

