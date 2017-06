London (ots/PRNewswire) - Uniview, der führende Hersteller von Videoüberwachungslösungen, hat an der Messe IFSEC International 2017 in London teilgenommen und eine ganze Palette von Produkten und fortschrittlichsten Technologien präsentiert, darunter Ultra 265, Super Starlight, Super NVR516 sowie Lösungen für Geschäfte, Gebäude, Unternehmen etc.



"Uniview setzt sein Wachstum im internationalen Markt mit einer jährlichen Wachstumsrate von über 100 % fort", sagte Ximen Yan, Vice President von Uniview und Gründer von International Business. "Wir bringen nicht nur die neuesten Produkte zu den europäischen Kunden, sondern wir bieten auch eine bessere Auswahl, um die Zukunft gemeinsam zu planen."



Ultra 265: Bis zu 80 % bis 95 % Bandbreitenreduzierung



Auf der IFSEC International können Besucher den Vergleich der Echtzeit-Bitraten zwischen Ultra 265 und H.264 ziehen. UNV Ultra 265 hat die Grenzen gesprengt, welche Mengen an Video komprimiert werden können. Diese Lösung hat gegenüber einem üblichen Verschlüsselungsalgorithmus zu einer Reduzierung der Bandbreite von bis zu 95 % beigetragen und macht keine Kompromisse bei den Details. Ultra 265 bringt den Anwendern mehr Vorteile als je zuvor, indem sie bis zu 95 % Speicherkosten einsparen können.



Super Starlight Bullet



Uniview präsentiert die gesamte Starlight Serie, einschließlich des Super Starlight Bullet IPC2222ER5-DUPF40(60). Sie kann gestochen scharfe Bilder bei bis zu 0,0005 Lux schwacher Beleuchtung während der Nachtzeit produzieren, und zwar sowohl für statische als auch für sich bewegende Szenen. Es ist unglaublich einfach, den Starlight-Modus mit nur einem Klick zu installieren. Der wichtigste Punkt ist allerdings, dass Super Starlight Bullet zu einem erschwinglichen Preis erhältlich ist.



Star NVR: Super NVR516- und NVR302-P-Serie



UNV NVR516 ist ein Super-NVR (Network Video Recorder), der herausragende Hardware- und Softwareleistungen bietet. Er unterstützt bis zu 128 Kameras, 48 HDDs mit Disk Enclosures, Hot-Swap RAID, 14 HDMI-Outputs mit Decoderkarten für eine Videowand, intelligente VCA und N+1 Backup.



Die UNV NVR302-P-Serien sind professionelle 4K & H.265 PoE NVR-Modelle, die sowohl für größere Projekte als auch kleine und mittelgroße Anlagen geeignet sind. Zusammen mit der Ultra 265 Technologie kann man auf ganz einfache Weise intelligente Funktionen realisieren, Speicherplatz einsparen und geringere Bandbreite nutzen. Sie bieten 4K Fisheye Dome IPC Dewarp, Heatmap, PoE mit großer Reichweite, Plug & Play, P2P Cloud etc. Sie gehören mittlerweile zu den populärsten UNV NVR-Modellen in Europa.



#Über Uniview#



Uniview ist der führende Anbieter von Produkten und Lösungen zur Videoüberwachung. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der IP-Videoüberwachung ist Uniview heute der siebtgrößte Hersteller weltweit und die Nummer drei (China IHS Markit). Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Uniview unter www.uniview.com.



