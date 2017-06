Hamburg (ots) -



Was ist die perfekte Begleitung für einen launigen Sommer in Deutschland? Diese Saison ist es wieder die Jeansjacke. Nicht zu warm, nicht zu kalt, leicht zu verstauen und sie passt quasi zu jedem Outfit. Was diesen Sommer alles an neuen Trends dazu kommt, verraten wir hier!



Als robuste Workwear startete der blaue Klassiker in den 1940er Jahren seine rasante Karriere. Verziert mit Blumenstickereien und Flicken verwandelte sich die Jeansjacke in den 60ern zum modischen Hingucker der Hippiezeit. In den 1990ern feierte die Jacke dann ihr wohl größtes Comeback und ist seitdem nicht mehr aus dem Kleiderschrank weg zu denken. "Die Jeansjacke ist elegant, einfach zu kombinieren, schmeichelt jedem Figurtyp und ist perfekt geeignet für das launische Sommerwetter", verrät Maren Schmitz, zuständig für die Fashion-kampagnen bei Stylelounge.de . Wir zeigen die vielfältigsten Varianten des derzeit angesagtesten It-Piece und wie sie am besten kombiniert werden können.



Oversized: Der Boyfriend Look



Ob vom Trödelmarkt oder einfach aus dem Kleiderschrank des Freundes, das Oversized Format ist diesen Sommer besonders angesagt. Mit romantischen Kleidern oder Overalls wird ein verspielter Look gestaltet, mit einem bunten Strickpullover ein eher lässiger Look. Als Schuhbegleitung eignen sich Sneaker; wem das zu sportlich ist, rundet sein Outfit mit coolen Boots im Boho-Style ab.



DIY: Bestickt, Bemalt oder mit Patches Dieses Jahr sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ob mit Blumenranken bestickt, mit Edding bemalt oder mit aufgebügelten Patches - die Jeansjacke wird dieses Jahr gepimpt. Auch Nieten und Fransen liegen voll im Trend. Um nicht wie ein bunter Paradiesvogel zu wirken, rät Maren Schmitz weiter: "Schlicht kombinieren! Hierfür eignet sich insbesondere Denim on Denim. So kann die kreative Jeansjacke perfekt mit einer klassischen Bluejeans kombiniert werden." Wer nicht selbst basteln will, findet unter http://ots.de/rfzbp eine Auswahl beliebter Jeansjacken.



Jetzt kommt sowohl Farbe als auch Form in's Spiel



Pastellfarben stehen diesen Sommer hoch im Trend. Das typische Blau des Denim Klassikers bekommt modische Konkurrenz durch fröhliche Sommerfarben. Nie zuvor gab es eine so große Vielfalt an Variationen. Was den Schnitt angeht, wird mit Fledermausärmel, aufgeschnittene Saumkanten, Rundhalsausschnitten oder Volants gespielt. So lösen die neuen Formen den klassischen Schnitt der Jeansjacke ab. Egal in welcher Ausführung, die Jeansjacke ist auch in diesem Jahr nicht weg zu denken.



Über StyleLounge



Stylelounge wertet die Modetrends von über 500 Online-Shops mit mehr als fünf Millionen Produkten aus. Als erster, echter Mode-Preisvergleich, hilft https://www.stylelounge.de dabei, den perfekten Style ohne Mühe online zu finden.



