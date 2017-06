Hamburg (ots) - Der gekonnte Umgang mit Zahlen ist ein vielfach verkanntes Talent. Von wegen langweilig, abstrakt und trocken. Durch Zahlen werden komplexe Zusammenhänge greifbar. Sie bilden die Grundlage für weitreichende Entscheidungen und die qualifizierte Interpretation der Datenlage entscheidet über Erfolg - oder Misserfolg - des Unternehmens.



Angesichts des wachsenden nationalen wie internationalen Wettbewerbsdruck ist es entscheidend, die Vielzahl von internen und externen Informationen - seien es Veränderungen im Markt, Entwicklungen von Kundenpräferenzen oder das Agieren von Wettbewerbern - miteinander in Beziehung zu setzen und klug zu analysieren.



Die neue berufsbegleitende Weiterbildung Controller's Tool Box behandelt die wichtigsten Werkzeuge erfolgreicher Controller. In drei Modulen werden die Qualitäten des Controllers als "Sparringspartner" der Geschäftsführung beleuchtet und seine Fähigkeit geschärft, als kaufmännisches Gewissen objektive, transparente und methodisch abgesicherte Analyse-Ergebnisse zu liefern. Der inhaltliche Fokus liegt dabei auf dem strategischen und operativen Controlling. Durch die Vermittlung von praxiserprobten Methoden und Strategien werden die Teilnehmer in die Lage versetzt, passende Lösungsansätze für ihr individuelles berufliches Umfeld zu entwickeln.



Alle Inhalte dieser Weiterbildung mit Universitäts-Zertifikat orientieren sich an aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes und berücksichtigen neueste Entwicklungen. Durch die Module führt Professor Dr. Ulrich Raubach, der die Welt der Zahlen, Bilanzen und Analysen auf leicht verständliche und unterhaltsame Weise vermittelt. Der langjährige Dozent für Rechnungswesen und Controlling greift zurück auf eigene Erfahrungen als leitender Controller in einem Großunternehmen und verbindet umfangreiche Praxiserfahrung mit Leidenschaft und Begeisterung für das so häufig als "spröde" empfundene Fach.



Alle Informationen zur Qualifizierung unter: www.controllers-tool-box.de



OTS: Institut für Weiterbildung e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53931 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53931.rss2



Pressekontakt: Institut für Weiterbildung e.V. an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Hamburg, Heike Klopsch, Öffentlichkeitsarbeit & Marketing Rentzelstr. 7, 20146 Hamburg, Tel. 040 / 42838-6128.