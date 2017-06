Berlin / Wien / Zürich (ots) - Kooperation unterstützt die Entwicklung von leistungsfähigen, flexiblen und datengetriebenen Unternehmen



A.T. Kearney und Microsoft kooperieren künftig in der globalen Allianz "Connected Enterprise". Das hat die Unternehmensberatung auf dem A.T. Kearney Digital Business Forum (DBF) in Berlin bekannt gegeben. Bei dem jährlichen Event treffen sich Führungskräfte und digitale Vordenker von einigen der weltweit innovativsten Unternehmen sowie Technologie-Pioniere, Entrepreneure und Innovatoren. Im Mittelpunkt der neuen Allianz steht die Schaffung von Mehrwert durch den Aufbau flexibler, datengetriebener Unternehmen.



Michael Römer, Partner bei A.T. Kearney und Leiter der europäischen Digital Transformation Practice, kommentiert: "Als führender multinationaler Technologiekonzern ist Microsoft der ideale Partner, wenn es darum geht, Menschen und Unternehmen bei der Entfaltung ihres vollen Potenzials zu unterstützen. A.T. Kearney ist eines der ältesten globalen Beratungsunternehmen und beide Partner vereint die herausragende Kompetenz und das Bestreben, unsere Klienten beim Wachstum ihrer Unternehmen zu unterstützen."



Die Kooperation wurde beim Digital Business Forum bekanntgegeben. Die dort versammelten Experten berichten noch bis zum 20. Juni über eigene Erfahrungen mit der digitalen Transformation und erläutern, wie sie ihre digitalen Projekte mit praktischen und nachhaltigen Unternehmenslösungen umgesetzt haben.



Die Kombination der strategischen und operativen Kompetenz sowie der Erfahrung im Bereich innovativer Geschäftsmodelle von A.T. Kearney mit der Cloud-Plattform Microsoft Azure ermöglicht es Unternehmen, ihre Prozesse und Planungen vollständig zu integrieren und sich dadurch Wettbewerbsvorteile zu sichern. Connected Enterprise sammelt Daten - z.B. über das Internet of Things (IoT) und Wearables - wertet diese aus (mithilfe von Künstlicher Intelligenz und Cloud-Daten), leitet Maßnahmen ein (unterstützt durch Augmented Reality- und Robotik-Funktionen) und stellt die Ergebnisse bereit (mit Predictive Analytics).



Victor Morales, Vice President, Enterprise Partners, Microsoft Corp., erklärt: "Die umfassenden Erfahrungen von A.T. Kearney in der digitalen Transformation und das große Portfolio mit Services und marktführenden Produkten von Microsoft Azure ergänzen sich ideal und helfen unseren gemeinsamen Kunden, ihre Abläufe zu optimieren sowie die digitale Transformation in ihren Unternehmen voranzutreiben."



Mit Connected Enterprise unterstützen die Partner ihre Kunden beim Ausbau ihrer Unternehmen und ermöglichen effizientere und kostengünstigere Geschäftsprozesse in der gesamten Wertschöpfungskette. Im Fokus stehen dabei die folgenden Aktivitäten:



- Entwicklung innovativer Produkte und Services - Optimierung der Prozesse für Vertrieb und Kundenbindung - Optimierung betrieblicher Abläufe, z. B. in der Supply Chain, in der Fertigung und im Backoffice - Verbesserung der Mitarbeiterproduktivität



Connected Enterprise unterstützt Unternehmen in ihrem Wachstumsbestreben. Das umfassende Know-how von A.T. Kearney und Microsoft sowie die digitale Kompetenz und globale Erfahrung beider Partner schaffen die ideale Basis, um den bevorstehenden digitalen Wandel in großen Unternehmen zu beschleunigen.



