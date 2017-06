Hamburg (ots) - Unter starken Schmerzen ließ sich Gina-Lisa Lohfink (30) in eine Klinik einweisen. Die Brustimplantate der Blondine hatten sich verschoben, und das Silikon drohte auszulaufen. CLOSER (EVT 21.06.) war hautnah dabei, als ein Ärzte-Team dem Model das Leben rettete.



"Ich habe mir vor zwei Jahren bei dem besten Arzt in der Branche in Madrid die Brüste machen lassen", sagt Gina-Lisa. "Aber irgendwann habe ich festgestellt, dass sich zwischen meinen Brüsten ein Loch gebildet hat! Das Silikon hat sich verschoben ..." Defekte Brustimplantate sind extrem gefährlich, die Not-OP war unumgänglich.



Das Model hatte große Angst und ist nach der zweistündigen OP sehr erleichtert: "Mir geht es so weit okay. Keine Komplikationen." Ob das Drama nun wirklich ein Ende hat, wird sich allerdings erst in den kommenden Wochen zeigen. Erst dann steht fest, ob Ginas Körper die neuen Implantate problemlos annimmt.



Hinweis an die Redaktionen: Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe von CLOSER (Nr. 26/2017, EVT 21.06.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle CLOSER zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktion CLOSER, David Holscher, Telefon: 040/3019-2561.



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.100 Mitarbeiter in 20 Ländern.



OTS: Bauer Media Group, Closer newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104352 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104352.rss2



Pressekontakt: Bauer Media Group Heinrich Bauer Verlag KG Unternehmenskommunikation Sarah Lüth T +49 40 30 19 10 34 sarah.lueth@bauermedia.com www.bauermediagroup.com https://twitter.com/bauermediagroup