Der Goldpreis unter Druck - und die Aktie des Goldminenbetreibers Barrick Gold Corp. fällt unter eine wesentliche Unterstützungszone. Ein Verkaufssignal. Solange nun die jüngste Unterstützungslinie bei 15,96$ nicht zurückerobert wird, per Daily-Close - besteht eher die Aussicht auf weiterhin fallende Kurse in Richtung 15$ und im Worst-Case-Szenario bis an die Tiefs vom Jahresende 2016. Allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...