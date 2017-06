Lausanne (ots) -



Die Ertragslage der Unternehmen der Maschinen-, Elektro- und

Metall-Industrie (MEM-Industrie) ist noch immer unbefriedigend. Der

Weg zu hinreichenden Margen führt vor allem über Innovationen.

Swissmem hat zusammen mit der Fachhochschule Nordwestschweiz (FNHW)

eine Studie zu den Erfolgsfaktoren der Innovation in der MEM-Branche

durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass innovationsstarke

Unternehmen über eine klare, langfristig angelegte

Innovationsstrategie verfügen. Zudem sind neben einer

innovationsfördernden Firmenkultur vor allem betriebseigene

Innovationsaktivitäten sowie gezielte Kooperationen entscheidend für

den Erfolg.



Die wirtschaftliche Situation in der MEM-Industrie ist vielerorts

nach wie vor angespannt. Insbesondere die Ertragslage ist in vielen

Firmen unbefriedigend. Nicht weniger als 23 Prozent der MEM-Firmen

haben das vergangene Jahr auf Stufe EBIT mit einem Verlust

abgeschlossen. Hinreichende Gewinnmargen sind jedoch

überlebenswichtig, denn nur so haben die Betriebe die Mittel, um in

die Zukunft investieren zu können. Für in der Schweiz produzierende

Firmen führt der Weg zurück in die Gewinnzone vor allem über

Innovationen.



Der Bericht «Forschung und Innovation in der Schweiz 2016» des

Staatssekretariats für Bildung, Innovation und Forschung bestätigt,

dass Schweizer MEM-Unternehmen erfolgreich innovieren. Um ein klares

Bild über die Erfolgsfaktoren der Innovation sowie Hinweise für

Verbesserungsmöglichkeiten zu gewinnen, hat Swissmem in

Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz die

Mitgliedfirmen zu ihrer Innovationstätigkeit befragt.



Innovationsstarke MEM-Branche



Innerhalb der MEM-Branche bringen insbesondere Betriebe aus dem

Maschinenbau sowie Elektro- und Elektronikunternehmen

überdurchschnittlich häufig Produktinnovationen auf den Markt. Firmen

der Metall-Industrie sind hingegen bei Prozessinnovationen

überdurchschnittlich erfolgreich. Die Anzahl Innovationen ist

abhängig von der Grösse des Unternehmens. Je grösser ein Unternehmen

ist, desto höher ist die Anzahl Innovationen. In den Jahren von 2014

bis 2016 haben sechs von zehn KMU mit einem Umsatz bis zu 5 Millionen

Franken neue Produkte eingeführt. Bei Unternehmen mit über 50

Millionen Franken Umsatz haben mehr als 90 Prozent Innovationen im

Markt eingeführt.



Die wichtigste Quelle für neue Produktideen ist die eigene

Forschung- und Entwicklung (F&E). Firmen, die Produktinnovationen

schaffen, haben zudem signifikant mehr F&E-Beschäftigte als

Unternehmen ohne Produktinnovationen. Weitere wichtige Ideengeber

sind das Top-Management, Personen aus Marketing, Verkauf und

Produktmanagement sowie die Kunden.



Unternehmensstrategie und -kultur als entscheidende Faktoren



Die Studie der FHNW zeigt deutlich, dass Innovationen nicht

zufällig entstehen. Eine klare Innovationsstrategie und eine

langfristige Planung der Innovationsaktivitäten korrelieren sowohl

mit Produkt- als auch mit Prozessinnovationen. Je stärker es dem

Management zudem gelingt, ein innovationsförderndes Umfeld zu

schaffen und je höher das Commitment der Mitarbeitenden zur

Innovationsstrategie der Firma ist, desto häufiger haben die

Unternehmen erfolgreich Innovationen in ihre Betriebe und Märkte

eingeführt.



Damit dieses Commitment zur Innovation zum Tragen kommen kann,

braucht es ausgeprägt kooperative Arbeitsprozesse. Diese müssen durch

ein effektives Kontrollsystem begleitet werden. Ein solches System

schafft Transparenz und stellt sicher, dass Ziele und Nutzen der

Innovationsaktivitäten erreicht werden. Für den Innovationserfolg ist

somit eine gute Balance zwischen Freiräumen für die Mitarbeitenden

und straffer Führung wichtig. Firmen, denen dieser Spagat gelingt,

zeichnen sich durch eine signifikant höhere Innovationsleistung aus.



Grosse Bedeutung der Innovationskooperationen



Firmen, die Innovationskooperationen eingehen, haben eine doppelt

so hohe Chance Produkte zu innovieren als solche, die es nicht tun.

In der Periode von 2014 bis 2016 haben fast 50 Prozent der

antwortenden Swissmem-Mitgliedfirmen bei Innovationsaktivitäten mit

Dritten kooperiert. Das ist eine mit anderen Branchen vergleichbare

Quote. Die wertvollsten Kooperationspartner sind laut Befragung die

Kunden, gefolgt von Hochschulen und F&E-Instituten sowie Lieferanten.



Die grössten Kooperationshindernisse sind mangelnde finanzielle

oder personelle Ressourcen. Bei 23 Prozent der MEM-Betriebe stellt

dies ein Problem dar, weitere 45 Prozent leiden darunter. Auch die

Unternehmensgrösse spielt eine Rolle. Je kleiner ein Unternehmen,

desto häufiger ist das Ressourcenproblem ein Hinderungsgrund für

Kooperationen.



Empfehlungen an Unternehmen



Zusammenfassend lassen sich aus den Studienergebnissen folgende

Empfehlungen ableiten:



- Es lohnt sich, in eigene F&E-Aktivitäten zu investieren. Das

heutige Umfeld zeigt deutlich, dass permanente Innovationen

unerlässlich sind. Innovative Unternehmen sind erfolgreicher.

Dafür muss ein Betrieb dediziert personelle und finanzielle

Ressourcen einsetzen.

- Es lohnt sich, ein innovationsförderndes Umfeld schaffen. Wer

innovieren will, muss dies explizit in seine

Unternehmensstrategie integrieren und ein

innovationsfreundliches Betriebsklima fördern. Innovationsstarke

Firmen schaffen eine gute Balance zwischen den Freiräumen für

die einzelnen Mitarbeiter und einer straffen Führung.

- Es lohnt sich, geeignete Kooperationspartner zu finden. Rund 50

Prozent der MEM-Betriebe gehen für Innovationsaktivitäten keine

Kooperationen ein. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass

Kooperationen zu besseren Lösungen, schnelleren

Markteinführungen und tieferen Gesamtkosten führen sowie

frisches Know-how in den Betrieb bringen. Die MEM-Branche hat in

diesem Bereich noch Verbesserungspotenzial.



Unterstützung für Swissmem-Mitgliedfirmen



Swissmem hat für ihre Mitgliedfirmen Innovations-Coaches im

Einsatz, die über langjährige Management- und F&E-Erfahrung in der

Industrie verfügen. Sie kennen sowohl die Bedürfnisse der Unternehmen

wie auch die Aktivitäten an den Hochschulen. Darüber hinaus sind sie

mit den Finanzierungsmöglichkeiten bei nationalen und internationalen

Förderagenturen vertraut. Die Coaches evaluieren zusammen mit den

Firmen den Innovationsbedarf und zeigen Lösungs- sowie

Kooperationsmöglichkeiten auf.



