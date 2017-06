Deswegen gibt es nun für die digitale Ausgabe eine zusätzliche Schnittstelle: die »KFEconnect«. Wir sprachen darüber mit Ludwig H. Klatzka, dem Geschäftsführer der Meta Handelsgesellschaft mbH (Bild 1).

Die Neuerungen im Überblick

Der KFE-Anwender soll eine flexible Unterstützung in seiner täglichen Arbeit bekommen. Flexibel deswegen, weil sich seine Software automatisch mit allen Daten aktualisiert und es unterschiedliche und bedarfsgerechte Online-Abonnements gibt (Tabelle). Hierbei unterscheidet man vier Stufen:

Basic Artikel

Basic Leistungen

Plus

Premium.

Vom Preis her geht es los bei 9,90?€ monatlicher Rate (für Basic Artikel) für Innungsmitglieder bei mindestens 24-monatiger Laufzeit und inklusive aller Updates während dieser Zeit. Apropos Innungsmitglied: Die Rabatte für Innungsmitglieder gehen durch alle Angebotsstufen und liegen im Durchschnitt bei 50?%.

Wie es zu den unterschiedlichen Angebotsstufen gekommen ist, fasst Ludwig H. Klatzka so zusammen: »Der Vorteil ist, dass ein Betrieb nur noch zwischen diesen vier Funktionsumfängen entscheiden muss. Das heißt, wir sagen dem Nutzer nicht mehr, dass wir hier einen Artikelstamm, eine Großhändlerbauzeit oder Leistungsdaten mit oder ohne Stückliste haben.

Wir sagen nun, in dem Basic-Angebot kann man dieses oder jenes machen. Wir gehen also jetzt den umgekehrten Weg: Wir erklären nicht mehr, welche Daten der Nutzer bekommt, sondern wir erklären ihm, was er alles mit diesen Daten machen kann.

Der Betrieb entscheidet also nicht anhand der Daten sondern anhand der Funktionen, welche Daten für ihn dann die passenden sind. Hat er sich für eine Funktion entschieden, bekommt er die Daten in sein System eingespielt und kann diese Funktionen dann in seiner Software-Umgebung nutzen.«

Diese Funktionen könnten beispielsweise sein:

Austausch der technischen Gleichwertigkeit

Vorgabezeiten für Mitarbeiter generiert auf Artikel- oder Leistungsebene, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...