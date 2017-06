Eine wesentliche Neuerung der BEST Software ist die Möglichkeit, die Zähler und Statistiken der Datenlogs darzustellen.[/caption]Durch die BEST Software bekommen Anwender einen kompletten Überblick über den Betriebsstatus, die Konfiguration und das Troubleshooting von Bitzer Verdichtern, Frequenzumrichtern und Verflüssigungssätzen. BEST erleichtert die Arbeit von Servicetechnikern erheblich, weil sie damit beispielsweise Geräteparameter schnell und sicher einstellen, Fehler analysieren, Datenlogs darstellen und Firmware-Updates durchführen können. Nun hat Bitzer das Tool zur Inbetriebnahme, Überwachung und Wartung von Verdichtern und deren Elektronikkomponenten auf die Version 2.8 aktualisiert. Die Neuerungen ...

