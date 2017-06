Anzeige / Werbung

Clevere Investoren könnten dieser Tage Down Under auf buchstäblich goldenem Boden wandeln. Spitfire Materials aus North Freemantle, ein aufsteigender Player unter den Gold-Explorern, ist durch die Übernahme vielversprechender Goldprojekte aktuell am Markt ausgezeichnet aufgestellt. Als Goldexplorer noch relativ neu im Business, sind allerdings nicht die Gold-Fördermengen, sondern das in naher Zukunft zu erschließende Potential spektakulär: Zahlreiche Bohrdaten belegen, dass in den neuen Spitfire-Liegenschaften erhebliche Mengen des Edelmetalls schlummern - teils sogar ganz bodennah.

Trendwende am Goldmarkt zeichnet sich ab

Der Goldmarkt hat harte Zeiten hinter sich. Die Zeit der Preisverfälle scheint nun allerdings ausgestanden zu sein, positive Auswirkungen auf die Branche lassen sich bereits an steigenden Börsenkursen ablesen. Junior-Produzenten reagieren mit leichter Verzögerung auf den erneuten Anstieg der Goldpreise, aber auch Explorationsunternehmen profitieren davon. Für Anleger heißt das: Investitionen in Goldaktien lohnen sich wieder. Risikobereite Börsianer nutzen die Zeichen der Zeit und wagen das Investment in junge Gold-Explorationen. Eine weitsichtige Entscheidung, die mit höherem Profit belohnt wird- mag auch der Kapitaleinsatz ein etwas höheres Risiko bergen.

Ein Kandidat für vorausschauende Anleger ist das australische Explorationsunternehmen Spitfire Materials (ASX: SPI; Frankfurt: 4SF; WKN: A0M6KQ; ISIN: AU000000SPI6). In Deutschland ist der Newcomer noch relativ unbekannt; die derzeitigen Aktivitäten des Unternehmens verheißen jedoch großartige Perspektiven und vielversprechende Aussichten im Jahr 2017. Der aktuelle Anlass: Ein Übernahmedeal für zwei exzellent positionierte Projekte steht kurz vor dem Abschluss und wird in Kürze mit der Bestätigung noch ausstehender behördlicher Freigaben perfekt sein. Investoren aufgepasst: Der Zeitpunkt für einen Einstieg bei Spitfire Materials könnte sich lohnen.

Investment-Highlights Zwei sehr aussichtsreiche Goldprojekte mit hohen Mineralisierungsgraden in bekannten Bergbauregionen Australiens Gut durchfinanziert für weitere Explorationsaufgaben Erfahrene Top-Geologen kommen mit Admiral-Übernahme an Bord Langfristiges Potenzial durch drei weitere Projekte im Portfolio Vorteilhafte Übernahme birgt explosives Potential

Der Kurs von Spitfire wird durch verschiedene Faktoren beflügelt: Die Übernahme der privaten, nicht börsennotierten Gesellschaft Admiral Gold Limited aus Hurst bringt nicht nur den Zugriff auf wertvolle Goldressourcen, sondern auch Manpower ins Unternehmen. Die renommierten Geologen Neil Biddle und John Young, die bereits bei Pilabra Minerals einen ausgezeichneten Spürsinn für ertragreiche Rohstoffprojekte bewiesen haben, werden fortan ihr Know-how und ihre Erfahrungen bei Spitfire einbringen. Das Engagement dieser beiden Koryphäen der Geologenszene sowie die guten Bohrdaten der neuen Besitztümer sollten dem Erfolgskurs weiteren Auftrieb geben. Das aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...