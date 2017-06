Zürich - Die globalen Biotechunternehmen haben 2016 trotz einem Rückgang der Finanzierungen in den USA und Europa, deutlich gesunkener Bewertungen und des zunehmenden Drucks der Kostenträger weiter in neue Behandlungen investiert. Wie die 31. Ausgabe des jährlichen Reports von EY zur Biotechnologieindustrie Beyond borders: staying the course zeigt, wurde diese Entwicklung von der zunehmenden Reife der Industrie und den positiven Konjunkturtrends unterstützt.

Allerdings stiegen die Umsätze der im Bericht analysierten börsengehandelten Biotechs das zweite Jahr in Folge deutlich weniger stark als im entsprechenden Vorjahr. Der kumulierte Reingewinn sank um mehr als die Hälfte. Zu den Herausforderungen der Branche zählen nach wie vor die Produktivität der Forschung und Entwicklung (F&E) und das Aufkommen neuer Geschäftsmodelle.

Jürg Zürcher, EY EMEIA Biotechnology Leader, sagt dazu: «Aufgrund konsequenter Kostensenkungsmassnahmen der Kostenträger hat sich das Umsatzwachstum markant abgeschwächt. Dennoch erwies sich die globale Biotechindustrie trotz der anhaltenden regulatorischen und politischen Unsicherheitsfaktoren als bemerkenswert robust. Insbesondere zeigen die Fähigkeiten junger Biotech-Unternehmen, ein bedeutendes Volumen an Risikokapital zu mobilisieren, sowie die rekordhohen F&E-Investitionen, dass die Branche weiterhin auf Wachstum eingestellt ist.»

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts zählen:

Umsatzwachstum verlangsamt sich, Reingewinn und Finanzierung sinken: Der Umsatz der Biotech-Unternehmen in den USA und Europa belief sich 2016 auf insgesamt 139,4 Milliarden USD, was einem Plus von nur noch 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Reingewinn sank gegenüber dem Vorjahr um 52 Prozent auf 7,9 Milliarden USD und die Finanzierungen gingen um 27 Prozent auf 51,1 Milliarden USD zurück. Dies ist der erste Rückgang seit vier Jahren, aber dennoch der dritthöchste jemals registrierte Wert. Starker Rückgang der Marktkapitalisierung: 2016 sank der kumulierte Marktwert um 17 Prozent auf 863 Milliarden USD. Damit liegt der Wert erstmals seit drei Jahren wieder unter der Schwelle von einer Billion USD. Wie auch im breiteren Markt setzte 2017 eine Erholung der Bewertungen ein. Die Aussicht auf eine Steuerreform in den USA und die anhaltende Marktkonsolidierung verliehen dem Sektor Auftrieb. Forschungsausgaben erreichen neue Höhen: Die F&E-Ausgaben, ein Schlüsselindikator für die Zukunftsaussichten des Sektors, verzeichneten mit 45,7 Milliarden USD (+12 Prozent gegenüber dem Vorjahr) einen neuen Rekord. Early-Stage-Risikokapital ist weiterhin reichlich vorhanden: Seed-Kapital und Serie-A-Risikokapital für Biotechs beliefen sich 2016 auf insgesamt 3,6 Milliarden USD. Mit 36 Prozent des gesamten mobilisierten ...

