Mit Ausnahme von einigen Märkten, wie beispielsweise Wien, herrscht heute gute Stimmung an den internationalen Börsen. Der Dax erklimmt ein neues Hoch und kletterte im Vormittagshandel auf 12.951,54 Punkte. Das bisherige Rekordhoch lag in der Vorwoche bei 12.921 Zählern. Fester sind auch Eurostoxx 50, FTSE 100, CAC 40 , IBEX 35 .... Die Günde für die positive Stimmung an den Aktienmärkten sind vielfältig. Zum einen sind es die guten Vorgaben aus den USA und Asien. In den USA etwa kam es zu neuen Höchstständen im Dow Jones und S&P 500 . Vor allem die wieder steigenden Techwerte sorgten hier für Auftrieb. Zum anderen wirkt auch die politisch motivierte positive Grundstimmung auf die Märkte. So setzen Börsianer offenbar auf...

