...gehen erst langsam höhere Risiken ein. Wie die Analysten von Sentix in ihrer neuesten Umfrage festgestellt haben, steigt die Bereitschaft, in Kleinstwerte zu investieren. Die aktuelle Umfrage zeigte generell, dass die Risikoneigung im Juni leicht gestiegen ist. Die erhöhte Risikofreude zeige sich weniger mit Blick auf absolut hohe Aktienbestände, sondern die Struktur und die Handlungsmuster der Anleger, betont Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. Vor allem Aktien kleiner Firmen (Small Caps) stehen bei ihnen hoch verstärkt im Interesse und Kursgewinne hätten als Anlageziel die Dividenden abgelöst. Ursächlich dafür sei, dass mit dem Ende der Dividendensaison in Europa das Motiv "Kursgewinne" stärker in den Vordergrund rückt. Daneben geben die Anleger an, zunehmend prozyklischer - also in Richtung des vorherrschenden Trends - agieren zu wollen.br/>

In der Vergangenheit war eine hohe Risikofreude oftmals ein Vorbote für nahende Korrekturen. Davon kann aktuell aber noch keine Rede sein. Die Anleger sind im Vergleich zur Boom-Phase Ende der 90er-Jahre noch extrem pessimistisch eingestellt. Vor dem Hintergrund dieser Stimmungslage ist ein schnelles Ende der Haussephase eher unwahrscheinlich.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen TB-Daily. br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info