Nestlé-Chef Ulf Mark Schneider setzt den Konzernumbau fort. Der Lebensmittelriese beteiligt sich am amerikanischen Start-up Freshly. Das Süßwarengeschäft in den USA steht dagegen auf dem Prüfstand.

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé treibt unter seinem neuen Chef Ulf Mark Schneider den Konzernumbau voran. Der Weltmarktführer beteiligt sich Angaben vom Dienstag zufolge an der in New York angesiedelten Firma Freshly, einem Anbieter von frisch zubereiteten Mahlzeiten. Freshly beliefert derzeit Kunden in 28 Bundesstaaten der USA.

