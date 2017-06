Nach der islamistischen Terrormiliz Boko Haram kommt jetzt der Hunger. Millionen Menschen brauchen im Nordosten von Nigeria dringend Hilfe - doch Leben retten kostet viel Geld. Ein Hilferuf der Vereinten Nationen.

Die Vereinten Nationen müssen wegen fehlender Hilfsgelder die Unterstützung für 400.000 vom Hunger betroffene Menschen im Nordosten von Nigeria einstellen. "Die Menschen werden in schrecklicher Not sein", warnte der stellvertretende Uno-Hilfskoordinator für Nigeria, Peter Lundberg. Im April sei in der von Boko Haram terrorisierten Region noch 2,3 Millionen Menschen geholfen worden, jetzt nur noch 1,9 Millionen. "Wir versuchen die Rationen dort zu kürzen, wo die Menschen widerstandsfähiger sind", sagte Lundberg der Deutschen Presse-Agentur.

In der Region sind nach Uno-Angaben 50.000 Menschen akut vom Hungertod bedroht, rund 1,5 Millionen befinden sich demnach in einer kritischen Lage und brauchen dringend Hilfe. "Mit gemeinsamer Anstrengung können wir ...

