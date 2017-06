Linz - Nach dem Start der Brexit Verhandlungen wird sich zeigen, wie hoch der Schaden für die britische Wirtschaft sein wird, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Besonders in den Industrieregionen hätten sich mehrheitlich Brexit Befürworter aus dem politischem Labour Lager gefunden.

Den vollständigen Artikel lesen ...