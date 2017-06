Lauda-Königshofen - BASF-Aktie: Hervorragende Long-Chance! Chartanalyse Seit grob Anfang 2013 lässt sich bei der BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) eine recht volatile Seitwärtsbewegung zwischen 56,01 sowie 97,22 Euro ausmachen, die mit der Zeit immer größere Ausschläge hervorgebracht hat und sich damit auch die Trendverläufe in immer größeren Intervallen abwechseln, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

