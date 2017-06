Lieber Leser,

JinkoSolar ist in den Augen von Analysten aus verschiedensten Schulen derzeit auf dem Weg nach oben. Die Aktie hat jüngst einen Boden in Höhe von 16 Euro ausgebildet und könnte damit laut Meinung von charttechnischen Analysten eine hohe relative Stärke bewiesen haben. Die Unterstützung sei massiv, heißt es. Damit hat sich die Ausgangssituation wieder deutlich verbessert, da zahlreiche Investoren sich vor allem an den technischen sowie den charttechnischen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...