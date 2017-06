20.06.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Deutsche Handelskammer in Österreich (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Dr. Wolfgang Eder, Vorstandsvorsitzender der voestalpine AG, wird am Samstag, 24. Juni 2017, die Festrede bei dertraditionellen Frühsommerveranstaltung der Deutschen Handelskammer in Österreich (DHK) in der Residenz zu Salzburg halten. Als meinungsstarker Vertreter der österreichischen Wirtschaft wird er zum Thema "Europa und seine Industrie - vom Erfolgsmodell zur Zweckgemeinschaft" sprechen. Eder - seit 1978 für die voestalpine tätig,...

Den vollständigen Artikel lesen ...