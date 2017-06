Liebe Trader,

Die Papiere der Osram Licht AG befinden sich seit wenigen Wochen oberhalb einer mittelfristigen Trendbegrenzung und legen weiter kräftig zu - Kein Wunder, ein solches Ausbruchsszenario über eine mehrjährige Trendkanalbegrenzung führt sehr häufig zu einer Beschleunigung der bis dato abgehaltenen Performance und erlaubt es Anlegern an einem finalen Kursschub zu partizipieren. Denn die Zielzone liegt noch ein gutes Stück weit höher, weshalb auch jetzt noch ein direktes Long-Engagement über entsprechende Instrumente lohnt. Dadurch dürfte natürlich auch die jahrelange Schleichfahrt innerhalb der bekannten Grenzen (siehe Wochenchart) ein Ende finden und mittelfristig interessante Handels-Chancen eröffnen.

Long-Chance:

Die Absichten der Käufer sind in dieser Handelswoche klar ersichtlich und könnten bei anhaltender Kursstärke zu einem nachhaltigen Kursanstieg bis in den Bereich von rund 80,00 Euro führen. Übergeordnet lässt sich Kurspotential sogar bis rund 85,00 Euro errechnen, zuvor aber dürfte es zu einem zwischengeschalteten Pullback kommen. Die Verlustbegrenzung sollte sich bei einem direkten Investment noch knapp unterhalb der Marke von 71,00 Euro aufhalten, da mit größerer Volatilität im aktuellen Bereich gerechnet werden muss. Merklich eintrüben dürfte sich das Chartbild aber erst bei einem nachhaltigen Kursabstieg unter das runde Niveau von 67,00 Euro, in diesem Fall drohen direkte Rücksetzer bis 60,00 Euro, darunter sogar auf rund 55,00 Euro.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 72,72 Euro

Kursziel: 80,00 / 85,00 Euro

Stopp: < 71,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,72 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Osram Licht AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 72,72 Euro; 11:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

