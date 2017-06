-------------------------------------------------------------- Hier zum Programm http://ots.de/ArqVG --------------------------------------------------------------



Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Am 24. Juni 2017 von 17 bis 24 Uhr ist es wieder soweit. Rund 70 wissenschaftliche Einrichtungen in Berlin und Potsdam öffnen ihre Türen. Die private, staatlich anerkannte IB Hochschule in Berlin-Wedding (Gerichtstr. 27, 13347 Berlin) führt Sie entlang mehrerer thematischer Stationen durch die Welt des körperlichen und geistigen Wohlbefindens und geht der Frage nach "Was ist Gesundheit?".



Bei einem interaktiven Programm können die Besucher u.a. die verborgenen Potenziale ihrer Stimme entdecken, an psychologischen Entspannungsübungen teilnehmen oder erfahren, was sie haben, wenn sie "Rücken haben". Junge Besucher (5-10J.) können sich bei der Kinderrallye "Lässig in Aktion" austoben, bei einer Entspannungsreise abschalten und nebenbei etwas über ihre persönliche Wahrnehmung von Belastung und Ruhe lernen.



OTS: IB GIS mbH / IB Hochschule newsroom: http://www.presseportal.de/nr/110275 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_110275.rss2



Pressekontakt: Eleonora Frühwirt eleonora.fruehwirt@ib-hochschule.de