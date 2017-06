Hamburg (ots) -



Pierre Richard war einer der größten französischen Filmstars mit Kassenschlagern wie "Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh". Aber ein guter Vater sei der Komiker seinen Söhnen nicht gewesen, wie er im Familienmagazin NIDO (Ausgabe 07/2017, seit 16.06.2017 erhältlich) offen einräumt: "Ich war kein besonders guter Vater. (...) Ich habe mich nicht genug mit ihnen beschäftigt, das werfe ich mir oft vor." Bei seinen sechs Enkelkindern habe der heute 82-Jährige einiges wiedergutmachen können. Er habe mit ihnen viel Quatsch gemacht und getobt. Beibringen habe er ihnen aber nichts wollen, oder können: "Nehmen Sie zum Beispiel meine beiden Enkelinnen, 19 und 23 Jahre alt: (...) Sie sind viel weiter, als ich es jemals war. Mit 19 war ich ein Dummkopf." Aber etwas habe Pierre Richard, dessen neue Komödie "Monsieur Pierre geht online" am 22. Juni in die Kinos kommt, seinen Enkeln doch mitgegeben: "Die Fröhlichkeit. (...) Die haben sie wohl von mir."



