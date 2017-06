Saarbrücken (ots) -



- Laut einer forsa-Umfrage geben die Deutschen für hochwertige Möbel, Küchengeräte und Unterhaltungselektronik auch gerne etwas mehr aus. - Entsprechend hoch können die Schäden sein, wenn es in den eigenen vier Wänden zu einem Brand oder Einbruch kommt. - Versicherungsexperte Bernd Kaiser von CosmosDirekt gibt Tipps, worauf es bei der Hausratpolice ankommt.



Ob Einbruch, Wasserschaden oder Brand: Selbst die größte Vorsicht schützt nicht immer vor dem Ernstfall. Mit einer Hausratversicherung können sich Mieter und Hausbesitzer zumindest gegen die finanziellen Folgen absichern. Welche Schäden die Versicherung abdeckt und wie Smart-Home-Technologie für mehr Sicherheit sorgen kann, erklärt Versicherungsexperte Bernd Kaiser von CosmosDirekt.



Möbel, Fernseher oder Computer: Welche Gegenstände sind geschützt



In puncto Wohnen legen die Deutschen Wert auf Qualität. Laut einer forsa-Umfrage von CosmosDirekt geben 58 Prozent der Befragten auch gern mal etwas mehr für qualitativ hochwertige Küchengeräte aus.(1) 56 Prozent legen Wert auf hochwertige Möbel und 53 Prozent auf Qualität bei der Unterhaltungselektronik. Umso ärgerlicher, wenn wertvolle Gegenstände gestohlen werden oder durch anderweitige Ereignisse Schaden nehmen. Eine Hausratpolice kann zumindest die finanziellen Folgen abdecken. Versichert sind in der Regel alle Gegenstände, die in einem Haushalt entweder zur Einrichtung, zum Gebrauch oder Verbrauch dienen. Hierzu zählen beispielsweise Computer, Fernseher, HiFi, Möbel, Teppiche, Küchengeräte und vieles mehr. "Verbraucher sollten darauf achten, dass ein Unterversicherungsverzicht vereinbart ist", sagt Bernd Kaiser.



Mit moderner Technik kann die Sicherheit erhöht werden



Innovative Technologien können die Sicherheit in Haus und Wohnung erhöhen. Registrieren etwa vernetzte Rauchmelder ein Feuer, erhalten Nutzer per SMS oder E-Mail eine sofortige Benachrichtigung, somit kann für schnelle Hilfe gesorgt werden. Auch gegen Einbrüche kann moderne Technik helfen: Registrieren vernetzte Kontaktsensoren an Türen und Fenstern bei Abwesenheit eine Bewegung, senden sie eine Nachricht an den Besitzer. Auch die Innen- oder Außenbeleuchtung kann von unterwegs gesteuert werden. Um die Sicherheit in den eigenen vier Wänden zu erhöhen, erhalten CosmosDirekt-Kunden bei Abschluss einer Hausratversicherung mit Comfort-Schutz ein kostenloses Home-Control-Starter-Paket von Devolo oder 50 Prozent Preisnachlass auf den intelligenten Rauch- und Kohlenmonoxid-Melder "Nest Protect".



(1) Bevölkerungsrepräsentative Umfrage "Smartes Wohnen" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Oktober 2016 wurden in Deutschland 1.000 Männer und Frauen ab 18 Jahren befragt.



Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir um Quellenangabe: www.cosmosdirekt.de/versicherungstipp-hausrat



Informationen rund um CosmosDirekt gibt es im Internet unter: www.cosmosdirekt.de



OTS: CosmosDirekt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63229 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63229.rss2



Pressekontakt: Ihre Ansprechpartner Stefan Göbel Leiter Externe Kommunikation Generali Deutschland AG Telefon: 089 5121-6100 E-Mail: stefan.goebel@generali.com Sabine Gemballa Externe Kommunikation CosmosDirekt Generali Deutschland AG Telefon: 0681 966-7560 E-Mail: sabine.gemballa@generali.com