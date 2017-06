Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-06-20 / 12:00 Pressemitteilung *TrustedCars setzt mit Partner TÜV Rheinland Zeichen beim Gebrauchtwagenkauf per Mausklick Startup besticht mit einzigartigen Dienstleistungen rund um TÜV geprüfte und TÜV zertifizierte Autos* - Transparente und unabhängige Prüfung und Wertermittlung durch den TÜV Rheinland - Neu- und Gebrauchtwagen ohne Aufwand und ohne Risiko online kaufen oder verkaufen - Online-Portal überzeugt mit Premium-Gebrauchtwagen-Garantie sowie Geld-zurück-Garantie _Frankfurt, 20. Juni 2017 _Bei TrustedCars dreht sich alles um Vertrauen - und das hat bekanntlich viel mit Sicherheit und Zuverlässigkeit zu tun. Wer wusste bisher wirklich, ob unter den schönen Autos, die interessierte Nutzer auf Internet-Portalen verführerisch anlachen, tatsächlich der erhoffte Traumwagen ist? Vielleicht verbirgt sich unter dem glänzenden Lack ja ein echter Pflegefall. Um das zukünftig gänzlich auszuschließen, setzt das neue Online-Portal TrustedCars auf die Erfahrung und Kompetenz des TÜV Rheinland und macht auf trustedcars.com Sicherheit faktisch auf Knopfdruck verfügbar. "Es macht uns stolz, dass wir durch die Kooperation mit dem TÜV Rheinland ein neues Niveau des Vertrauens beim Autokauf und -verkauf erreicht haben", so Simon Toprak, Geschäftsführer von TrustedCars. "Bei uns weiß der Kunde, wie viel ein Auto wirklich wert ist, was er für sein Geld bekommt und dass er von A wie Angebot bis Z wie Zahlung bei uns keine bösen Überraschungen erlebt". Weitere Vorteile zum bisherigen Autokauf: Das neue Wunschauto wird kostenlos - inklusive einer Premium-Gebrauchtwagen- und Geld-zurück-Garantie - bis vor die Haustür geliefert. Zudem kann das Fahrzeug 14 Tage lang intensiv auf seine Alltagstauglichkeit getestet werden. Erfüllt der Wagen nicht die Erwartungen, kann der Kunde das Auto an TrustedCars zurückgeben oder umtauschen. *TÜV Rheinland - unabhängige Gutachten und Zertifikate schaffen Sicherheit und Vertrauen* Ob Lifestyle-Flitzer, Allroad-Kombi oder Luxus-Van - am 150-Punkte-Check des TÜV Rheinland kommt bei TrustedCars keiner vorbei. Als einer der führenden, unabhängigen Prüfdienstleister steht der TÜV Rheinland seit über 140 Jahren für Neutralität, Zuverlässigkeit und Sicherheit für Mensch, Technik und Umwelt. "Unsere Kooperation mit dem TÜV Rheinland zeigt eindrucksvoll, dass man endlich auch online mit gutem Gewissen garantiert hochwertige Neu- und Gebrauchtwagen zu fairen Preisen kaufen und verkaufen kann", unterstreicht Simon Toprak. So schließt die unabhängige TÜV-Prüfung im Auftrag von TrustedCars neben einer umfangreichen Testfahrt einen eigens entwickelten 150-Punkte-Check des TÜV Rheinland ein. Das TÜV-Gutachten bestätigt, dass keines der angebotenen Fahrzeuge Mängel aufweist. Die Experten des TÜV Rheinland nehmen sämtliche sicherheitsrelevante Baugruppen unter die Lupe. Ob Lenk- und Bremsanlage, Beleuchtung, Reifen, Motor, Getriebe oder Achsaufhängung - sie inspizieren den Zustand von Lack und Inneneinrichtung, checken Spaltmaße, um Unfallschäden auf die Spur zu kommen, kontrollieren, ob Hi-Fi- und Klimaanlage, Navigationssystem und Sitzheizung einwandfrei funktionieren und beurteilen den Gesamtzustand des Autos im Verhältnis zum Preis. Den TÜV-Sachverständigen entgeht nichts. Alle Details werden protokolliert und mit Fotos dokumentiert. Nach dem Onlinekauf wird das Fahrzeug mit mindestens zwölf Monaten Premium-Gebrauchtwagengarantie sowie Geld-zurück-Garantie zugelassen bis vor die Haustür geliefert. *TrustedCars besticht mit breitem Dienstleistungsportfolio und transparenter Abwicklung* Wer bis dato ein Auto kaufen oder verkaufen wollte, stand neben den zweifelhaften Preis- und Wertermittlungen vor vielerlei weiteren Hürden. Ob Inserate, Telefonate, Mails, Probefahrten, An- oder Ummeldungen - sie kosten nicht nur Zeit und viel Geduld, sondern sind oft mit jeder Menge Aufwand, Stress oder Ärger verbunden. Das Online-Portal trustedcars.com bietet erstmals einen absolut bequemen und sicheren Kauf- und Verkaufskanal an. Wer beispielsweise sein Auto veräußern möchte, kann, auf Basis der Datenbanken der DAT Group, online kostenlos und unverbindlich den Marktpreis seines Fahrzeugs ermitteln. Nach wenigen Klicks wird ihm die Preisspanne angezeigt, in der sich der Wert des Fahrzeugs befindet. Den garantierten Verkaufspreis ermitteln wiederum die unabhängigen Experten des TÜV Rheinland. Ist der Kunde mit dem festgelegten Verkaufspreis einverstanden, wird das Auto fotografiert, inseriert und deutschlandweit von TrustedCars vermarktet. Weiterer Vorteil: Bis der passende Käufer gefunden ist, kann der Verkäufer sein Fahrzeug weiter uneingeschränkt nutzen. Auch in Fällen einer bundesweiten Suche nach dem individuellen Wunschauto steht TrustedCars mit Rat und Tat zur Seite: Nachdem Interessenten ihre Wunschkriterien online festgelegt haben, recherchiert ein speziell geschultes Experten-Team deutschlandweit nach passenden Fahrzeugen und bietet mehrere Alternativen mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis an. Auf Wunsch wird auch für dieses Fahrzeug von TrustedCars für den Kunden ein TÜV-Gutachten erstellt. *Sichere Zahlungsabwicklung, zuverlässiger Transport und umfangreiche Garantie-Pakete* Auch bei allen Fragen rund um den reibungslosen Transport sowie der sicheren Bezahlung setzt das Frankfurter Startup TrustedCars neue Maßstäbe. So transportieren und liefern professionelle Fahrer des Partners DAD Deutsche Auto Dienst GmbH das neue Auto gereinigt bis vor die Haustür. Wer möchte, für den wird das Auto zugelassen und mit dem persönlichen Wunschkennzeichen versehen. Neben der Überweisung kann auch das Treuhandkonto von Easy Car Pay als weitere Zahlungs-alternative genutzt werden. Dabei wird das Geld erst an den Verkäufer überwiesen, wenn der Käufer die Zahlung bei der Übergabe des Autos per Smartphone oder PC freigibt. Da auch der Verkäufer die Zahlung direkt bestätigt bekommt, können Fahrzeug und Papiere vor Ort übergeben werden. Zudem profitieren Interessenten von einer Gebrauchtwagengarantie von mindestens einem Jahr, der Lieferung bis vor die Haustür und der 14 Tage Geld-zurück-Garantie. *** Ihr Pressekontakt Leandra Bertino Head of Marketing & Communication Telefon: +49 69 153257213? E-Mail: lb@trustedcars.com? Diesen und andere Pressetexte können Sie herunterladen unter www.trustedcars.com/presse/pressemitteilungen [1] Abdruck frei, Beleg erbeten *Über die TrustedCars GmbH* TrustedCars wurde 2015 in Frankfurt am Main mit dem Ziel gegründet, den Online-Gebrauchtwagenhandel einfacher, transparenter und risikolos zu gestalten. Marktstart des E-Commerce-Shops unter trustedcars.com war im Juli 2016. Bis heute besuchen monatlich mehrere zehntausend Interessenten die Online-Plattform und nutzen dabei das breite Spektrum innovativer Möglichkeiten für den Kauf und Verkauf von bzw. die Suche nach Neu- und Gebrauchtwagen per Mausklick. Alle bei TrustedCars online angebotenen Fahrzeuge erfüllen strengste Qualitätskriterien und sind größtenteils durch unabhängige TÜV-Gutachter des TÜV Rheinland anhand eines 150-Punkte-Checks geprüft und zertifiziert. Auf Wunsch kann von interessierten Autokäufern für jedes noch nicht zertifizierte Fahrzeug ein TÜV-Gutachten angefordert werden. Zudem werden alle Autos mit einer zwölfmonatigen Premium-Gebrauchtwagengarantie und einer 14 Tage Geld-zurück-Garantie gereinigt bis vor die Haustür geliefert. Auf Wunsch wird die Zulassung inkl. Wunschkennzeichen für den Kunden übernommen. Auch freie und markengebundene Autohäuser nutzen TrustedCars als zusätzlichen, attraktiven Vertriebskanal. Dabei vermarktet TrustedCars bundesweit die Fahrzeuge der Händler, kümmert sich um die komplette Kundenkommunikation und Abwicklung und übernimmt im Falle eines Verkaufs die Abholung und Lieferung des Fahrzeugs bis vor die Haustür des Neukunden. 