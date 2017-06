Berlin - Die Risiko-Rendite-Profile der offenen Immobilienpublikumsfonds nähern sich immer stärker einander an, so die Experten von Scope Analysis.Noch vor wenigen Jahren hätten unterschiedliche Investitionsschwerpunkte und -strategien erkennbare Unterschiede in Bezug auf Rendite und Volatilität der einzelnen Fonds erzeugt. Derzeit würden jedoch vor allem Publikumsfonds für Privatanleger mit europäischem Fokus kaum Performance-Unterschiede zeigen. Eine Folge dieser Nivellierung: Das Spektrum der von Scope vergebenen Ratings enge sich ein. Es reiche derzeit nur von bbb-AIF bis aa-AIF. Eine weitere Folge: Investoren und Vertriebe würden sich nach einem stärker ausdifferenzierten Produktangebot sehnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...