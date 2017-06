Liebe Trader,

Übergeordnet kann seit den Verlaufshochs bei 13.474 Punkten aus Ende 2007 noch ein intakter Abwärtstrend eingezeichnet werden, die die Notierungen des portugiesischen Leitindex PSI 20 auf ein bisheriges Verlaufstiefs von 4.175 Punkten bis Sommer 2016 abwärts gedrückt hat. Glücklicherweise testete der Index bereits Mitte 2012 den Bereich von 4.371 Punkten ausgiebig, wodurch sich mit dem im letzten Jahr aufgestellten Tief nun ein potentieller Doppelboden abzeichnet und mittelfristig für eine Trendwende sorgen könnte. Kurzfristig steckte der Index nach einem mehrwöchigen Aufwärtslauf jedoch am gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Wochenbasis um 5.367 Zählern fest - erst ein Ausbruch darüber kann weiteres Kurspotential freisetzen und die bisherige Bärenmarkt-Rally voran treiben. Dennoch ergeben sich Kurzfristig gute Long-Chancen, mittelfristig ist jedoch noch ein Ausbruch über die langfristige Trendkanalbegrenzung von Nöten.

Long-Chance:

Wie der aktuelle Tageschart sehr gut offenbart traute sich der portugiesische Leitindex PSI 20 noch nicht über die 200-Wochen Durchschnittslinie bei 5.367 Punkte hinaus - das aber ist Grundvoraussetzung für eine fortgesetzte Aufwärtsbewegung zunächst bis in den Bereich von 5.625 Punkten, darüber dürfte es zu einem Test des übergeordneten Abwärtstrendkanals um 5.850 Punkte kommen. Mittelfristig werden größere Kaufsignale erst darüber aktiviert und dürften das Barometer an die Aprilhochs aus 2015 bei 6.348 Punkten weiter hoch drücken. Für das kurzfristige Long-Szenario wird jedoch ein Long-Einstieg erst oberhalb der Marke von mindestens 5.370 Punkten favorisiert, was die Verlaufshochs aus den letzten Wochen abbildet. Die Verlustbegrenzung sollte sich in diesem Fall noch unterhalb der Marke von 5.200 Punkten aufhalten, falls es sich Käufer im weiteren Verlauf doch noch anders überlegen sollten und der Index nach einem Fehlausbruch wieder einknickt. Für den Fall eines Unterschreiten des gleitenden Durchschnitts EMA 50 auf Tagesbasis bei aktuell 5.158 Punkten ist hingegen mit einem direkten Rücklauf auf die darunter gelegene 200-Tage Durchschnittslinie und Horizontalunterstützung um 4.880 Punkten zu rechnen.

Wiederstände: 5.367 / 5.434 / 5.494 / 5.625 / 5.764 / 5.800

Unterstützungen: 5.290 / 5.228 / 5.160 / 5.018 / 4.871 / 4.808

Wochenchart:



Tageschart:



PSI 20-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 5.343 Punkte; 12:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

