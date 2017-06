Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Evonik auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Für den vorübergehenden Ausfall der Butadien-Produktion in Antwerpen komme die Versicherung auf, schrieb Analyst Paul Walsh in einer Studie vom Dienstag. Ansonsten stehe der Spezialchemiekonzern weiter zu seinem Ziel eines im zweiten Quartal erneuten Anstiegs beim bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) verglichen mit dem ersten Jahresviertel. Die Gefahr einer Abschwächung im zweiten Halbjahr gemessen am Vorjahreszeitraum sei bei Evonik geringer als im weiter gefassten Spezialchemie-Sektor./ajx/la

