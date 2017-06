Sowohl die Ölpreise an den internationalen Börsen als auch die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind wenig verändert in den Handelstag gestartet. Die Gelegenheit, Heizöl zu kaufen bleibt für Verbraucher weiterhin sehr günstig. Die Gasöl- und Rohölnotierungen an der Londoner Rohstoffbörse ICE haben sich bis zum Mittag kaum bewegt. Seit Punkt 12 Uhr macht sich allerdings starker ...

