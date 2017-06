Bayer will in Kürze bei der EU die Genehmigung für den Monsanto-Kauf einholen. Konzernchef Baumann ist zuversichtlich, dass bei der transatlantischen Mega-Übernahme kein Fiasko droht wie einst Daimler bei Chrysler.

Bayer-Chef Werner Baumann rechnet nach wie vor mit einem Abschluss der Mega-Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto in diesem Jahr. "Das ist realistisch", sagte der 54-Jährige am Montagabend vor der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung in Düsseldorf.

Dabei hat Bayer die Transaktion bislang nicht bei der EU-Kommission zur kartellrechtlichen Prüfung angemeldet. Und Baumann selbst rechnet - wie er in Düsseldorf sagte - allein schon wegen der Größe des Deals mit einer vertieften Prüfung. "Wenn wir nach der ersten Runde in Europa die Freigabe bekämen, dann finden wir das ziemlich gut. Wir glauben aber nicht, dass das der Fall sein wird."

Der Antrag soll aber offenbar in den kommenden Tagen in Brüssel eingehen. Der Konzern hatte angekündigt, den Antrag im zweiten Quartal einzureichen, also bis Freitag kommender Woche, "Das wollen wir immer noch", betonte der Konzernchef. In den USA läuft die Prüfung bereits.

Bayer hatte sich im vergangenen Herbst mit Monsanto auf eine Übernahme geeinigt. Das Management um CEO Hugh Grant akzeptierte eine Offerte, die das Unternehmen mit 66 Milliarden Dollar bewertet. Gemeinsam wollen sie den weltweit größten Anbieter von Pflanzenschutzmitteln und Saatgut schaffen. Die kartellrechtlichen Prüfungen sind eine der letzten Hürden bei dem Megageschäft.

Die beiden Unternehmen werden sich im Zuge ihrer Übernahme von einigen Aktivitäten trennen müssen. Hierzu wollte sich Baumann aber nicht näher äußern. Klar ist, dass Bayer seine Saatgutmarke Liberty Link samt dem dazugehörigen Unkrautvernichter abgeben wird. Das fordert die Kartellbehörde in Südafrika.

Absehbar sind zudem Verkäufe im Baumwollgeschäft ...

