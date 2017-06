NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Eon von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 8,80 auf 10,80 Euro angehoben. Der Versorger sollte inzwischen so flexibel sein, um die Ausschüttungsquote auf 70 bis 80 Prozent zu erhöhen und die Investitionen um 10 Prozent aufzustocken, schrieben die Analysten in einer Studie vom Dienstag. Für die Jahre 2017 bis 2020 rechnen sie mit einem durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstum je Aktie von 10 Prozent./ajx/edh/ag

ISIN DE000ENAG999

AXC0131 2017-06-20/13:53