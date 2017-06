Das Wertpapier des US-Zahlungsdienstleisters American Express steht unmittelbar davor, eine kurzfristige Konsolidierung aus den letzten Monaten zur Oberseite aufzulösen und seine seit Anfang 2016 bestehende Aufwärtsbewegung fortzusetzen - eine hervorragende Long-Chance auf Sicht der kommenden Wochen.

Die letzten markanten Hochs markierte die Aktie von American Express im Sommer 2014 bei 96,24 US-Dollar und drehte anschließend wieder zur Unterseite ab. Das Jahr 2015 über beherrschte ein kurzfristiger Abwärtstrendkanal das Kursgeschehen, bis im Februar letzten Jahres das Papier um 50,27 US-Dollar aufschlug. Erst an dieser Stelle gelang es eine nachhaltige Trendwende zu vollziehen, die im Juli letzten Jahres sogar über den kurzfristigen Abwärtstrend aufwärts geführt hat. Die Folge dessen waren anschließend Kursgewinne an das Widerstandsniveau von rund 82,00 US-Dollar - ab März dieses Jahres beherrscht jedoch eine zwischengeschaltete Konsolidierungsbewegung das Kursgeschehen. Auffällig hierbei ist jedoch die Form des Zwischenstopps, der sich in einer astreinen W-Formation ...

