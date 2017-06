Die Aktie von Koenig & Bauer bewegt sich auf Allzeithochniveau. Zuvor stieg sie in diesem Jahr kontinuierlich an. Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR bezeichnet den Wert als "Momentum-Monster". Warum und wie es für den Wert weitergehen könnte, erfahren Sie in diesem Video. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Helma Eigenheimbau, Morphosys, MorphoSys und Sixt. Das komplette Interview finden Sie HIER.