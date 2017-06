Amerikanische Hightech- und deutsche Nebenwerte standen in den vergangenen Tagen verstärkt im Fokus der Marktteilnehmer. Eine Warnung von Goldman Sachs hatte vor 1,5 Wochen für starke Kursverluste an der Nasdaq gesorgt, was sich im Anschluss dann auch auf die deutschen Highflyer der vergangenen Wochen übertrug. Die Trader bei wikifolio.com hielten sich in diesem Umfeld an die zuletzt mehrfach bewährte Strategie, stärkere Rücksetzer zum Einstieg zu nutzen. Zu den beliebtesten Werten zählte dabei die Aktie der Industrieholding MBB, die am vergangenen Mittwoch im Tief bis auf rund 96 Euro gefallen war und sich damit vom zuletzt markierten Allzeithoch über 20 Prozent entfernt hatte. Ein Grund für diese Korrektur könnte der Aktienverkauf der...

Den vollständigen Artikel lesen ...