Deufol SE: Deufol Gruppe erwirbt drei Bentley World Packaging City-Operations

DGAP-News: Deufol SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Expansion Deufol SE: Deufol Gruppe erwirbt drei Bentley World Packaging City-Operations 20.06.2017 / 14:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

Deufol Gruppe erwirbt drei Bentley World Packaging City-Operations

Die Deufol Gruppe gibt den Erwerb dreier City-Operations von Bentley World Packaging in Pittsburgh, Cleveland und Cincinnati bekannt.

Diese Investition steht im Zeichen starken Wachstums des Industrieverpackungsgeschäfts der Deufol im nordamerikanischen Markt. Zahlreiche große Industriekunden der Deufol sind in diesen, jetzt wieder schneller wachsenden, Regionen angesiedelt. Mit diesem Erwerb wird Deufol's industrielle Präsenz in Nordamerika wesentlich erweitert.

Bentley World Packaging wird sein Headquarter in Milwaukee beibehalten und die Standorte Wisconsin und Maryland weiter betreiben.

Bill Morgan, Präsident der Deufol US Operations, sagte: "Wir sind sicher, dass unsere "Kultur der kontinuierlichen Verbesserung", unser umfassendes technisches Know-how und unsere globale Reichweite das Fundament für eine außergewöhnliche Kundenbetreuung sind. Als ein global agierendes Unternehmen bietet Deufol außergewöhnliche Verfahren an, um die Sicherheit und den Service rund um die Produkte unserer Kunden zu gewährleisten. Durch die kontinuierliche Verbesserung unserer Prozesse möchten wir auch zukünftig unsere Kunden bei Ihrem Erfolg im Markt unterstützen."

Dennis Hübner, Geschäftsführender Direktor und Verwaltungsratsmitglied der Deufol SE sagte: "Dieser strategische Erwerb in den USA folgt unserer Strategie und Verpflichtung unser Serviceportfolio und Standortnetz weiter auszubauen und zu helfen, die Re-Industrialisierung weiter voranzutreiben. Wir heißen unsere neuen Standorte und kompetenten Kollegen in der Deufol-Familie herzlich willkommen. Wir freuen uns, unser internationales Netzwerk zu erweitern, um unseren globalen Kundenservice kontinuierlich weiter auszubauen. Dieser strategische Schritt wird uns helfen, die Herausforderung unserer Kunden, die globalen Versorgungsketten zu schließen, weiter zu unterstützen."

Zu Deufol's renommierten Kundenstamm zählen einige der weltweit größten industriellen Hersteller. Diese vertrauen darauf, dass Deufol die sehr umfangreichen Verpackungs- und Versorgungsketten in kosteneffizienter Weise für Sie übernimmt.

Hierzu leisten die neuen erworbenen Standorte einen bedeutenden Beitrag.

Über die Deufol-Gruppe: Die Deufol-Gruppe ist ein globaler Premium-Anbieter für Verpackungsdienstleistungen und angrenzende Services. Zum Leistungsspektrum gehören Export & Industrial Packaging, Logistikservices, Automated Packaging, innovative IT Lösungen entlang der Supply Chain, Promotional & Display Packaging oder Data Packaging. Das Unternehmen Deufol, mit ihrem Hauptsitz in Hofheim (Wallau) nahe Frankfurt am Main, ist an 93 Operations in 11 Ländern vertreten und beschäftigt circa 2.900 Mitarbeiter. In 2016 erreichte die Gruppe ein Jahresumsatz von 341 Mio. Euro.

Kontakt: Deufol SE Claudia Ludwig Johannes-Gutenberg-Straße 3-5 65719 Hofheim (Wallau) Tel.: +49 (6122) 50 1228 E-Mail: Claudia.Ludwig@deufol.com

20.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

584585 20.06.2017

ISIN DE000A1R1EE6

AXC0152 2017-06-20/14:55