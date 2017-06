IRW-PRESS: MYM NUTRACEUTICALS INC: MYM NUTRACEUTICALS errichtet grösste Gewächshausanlage der Welt (1,5 MIO. FT²) für Cannabisanbau in Weedon (QUEBEC)

Vancouver (British Columbia), 20. Juni 2017. MYM Nutraceuticals Inc. (CSE: MYM) (MYM) oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es ein exklusives Abkommen mit der Gemeinde Weedon (Quebec) (Weedon) hinsichtlich der Errichtung einer 1,5 Millionen Quadratfuß großen Cannabisproduktionsanlage, bestehend aus 15 100.000 Quadratfuß großen Gewächshäusern, unterzeichnet hat. Sobald das gesamte Projekt abgeschlossen und lizenziert ist, wird es angesichts des Potenzials, über 150.000 Kilogramm Cannabis pro Jahr im Wert von 750.000,000 Dollar zu produzieren, einer der größten Anbaubetriebe der Welt sein.

Diese Partnerschaft ist die erste dieser Art, bei der eine Gemeinde eine Partnerschaft mit einem Cannabisunternehmen eingegangen ist, um eine größere Produktionsanlage zu errichten. Das Abkommen ist insofern einzigartig, als Weedon 329 Acres Land für MYM erwerben wird, um dort das Projekt zu errichten.

Das Weedon-Abkommen wurde von CannaCanada Inc. unterzeichnet, einer Tochtergesellschaft von MYM mit Sitz in Montreal, die sich zu 75 Prozent im Besitz von MYM befindet. Durch den Abschluss des Projekts wird MYM 90 Prozent von CannaCanada Inc. besitzen. Die guten Kontakte von CannaCanada zu den Behörden der Stadt Weedon ermöglichen es MYM auch, die volle Exklusivität der zukünftigen Errichtung von Cannabis- oder Hanfanbaueinrichtungen in der Gemeinde zu erhalten.

Die Gemeinde Weedon, die etwa zwei Fahrstunden östlich von Montreal liegt, ist aktiv am Projekt beteiligt. Weedon hat bereits das Land identifiziert, auf dem die Einrichtung errichtet werden wird, und hat eine Option auf dessen Kauf unterzeichnet. In Abhängigkeit bestimmter Anforderungen wird Weedon diese Option ausüben und das Land anschließend dem Projekt stiften.

MYM geht davon aus, dass das Projekt rasch weiterentwickelt wird, zumal das Stadtplanungsamt von Weedon die vorläufigen Baupläne für den ersten Teil der Anlage bereits genehmigt hat. Detaillierte Pläne für das erste 100.000 Quadratfuß große Gewächshaus und ein 20.000 Quadratfuß großes Lagerhaus werden nun vom Architekturunternehmen von MYM, Latimer Hu, erstellt. MYM hat Factotum Consultants, das für zwei andere lizenzierter Produzent(Licensed Producer) Lizenzen erwirkt hat, mit der Abwicklung des ACMPR-Antragsprozesses beauftragt und geht davon aus, dass sein Antrag an diesem Freitag bei Health Canada eingereicht wird.

Dies ist ein bedeutsamer und wichtiger Deal für MYM und dessen Aktionäre, sagte Rob Gietl, CEO von MYM. Das Ausmaß und die Exklusivität dieses Projekts wird MYM eine weltweite Aufmerksamkeit bescheren und das Unternehmen auf seine nächste Wachstumsebene heben. Wir verfügen über alle Architekten, Techniker und Berater und angesichts der vollen Unterstützung der Gemeinde Weedon legen wir bei unserer Weiterentwicklung ein beeindruckendes Tempo hin.

MYM hat zugesagt, das Projekt abzuwickeln und zu finanzieren und wird an CannaCanada oder dessen Führungskräfte 75.000 Dollar zahlen und 250.000 Stammaktien emittieren, wobei 250.000 Aktien sechs Monate später folgen werden. Sobald der ACMPR-Antrag des Projekts die Prüfphase vor der Lizenzerteilung erreicht, wird MYM an CannaCanada oder dessen Führungskräfte weitere 500.000 Aktien emittieren. Wenn der Antrag von Health Canada genehmigt und eine Lizenz erteilt wird, wird MYM weitere 1.000.000 Aktien und ein Jahr später noch einmal 1.000.000 Aktien emittieren. Im Gegenzug für diese Meilensteine wird die Eigentümerschaft von MYM am Projekt zunächst auf 75 Prozent, sobald die Lizenz erteilt wurde auf 85 Prozent und ein Jahr darauf auf 90 Prozent steigen. MYM wird an die Person, die den Deal an das Management herangetragen hat, auch eine Vermittlungsprovision in Höhe von zehn Prozent in Form von Stammaktien bezahlen.

Yann Lafleur, President von CannaCanada Inc., sagte: Cannabis ist ein Erbe und eine Kultur, die wir zu neuem Leben erwecken, schützen und erforschen müssen, um in die Fußstapfen des Apothekers Louis Hebert zu treten, der im Jahr 1606, noch vor der Gründung des Landes, als Erster eine Cannabiskulturpflanze anbaute. Wir haben es zu unserer Verantwortung und unserer Aufgabe gemacht, unsere Gemeinden zu informieren und das Leben der Menschen durch Cannabis zu bereichern.

Die Kontakte von CannaCanada mit der Gemeinde Weedon (Quebec) wird eine Nachhaltigkeit schaffen, die sich in der gesamten Cannabisindustrie widerspiegeln und zu unglaublichen zukünftigen Projekten führen wird, die zahlreiche weitere Aspekte der Branche umfassen. MYM Nutraceuticals wird uns die erforderlichen Ressourcen und Instrumente bereitstellen, um dieses Werk zu errichten und dieses Erbe weiterzuführen.

Die Bildung einer Allianz mit MYM Nutraceuticals ermöglicht es unserem Unternehmen, in die USA und nach Europa zu expandieren, um diesen Reichtum an Informationen und Erfahrung an zukünftige Generationen weiterzugeben. MYM Nutraceuticals und dessen gesamtes Team wird bei der Errichtung eines Cannabiserbguts in diesem Land von unschätzbarem Wert sein. Unser gemeinsames Netzwerk an führenden Cannabisexperten wird den Weg für beständige Ergebnisse ebnen, wodurch wir in dieser Branche Marktführer bleiben werden.

