In der aktuellen Ausgabe des zweimal jährlich erscheinenden Driven-Magazins von Maxon Motors zeigt der Schweizer Hersteller von Antriebssystemen, wo sich in unserem Alltag überall elektrische Antriebe verstecken. Dazu begleitet es eine Familie durch den Tag und stellt einige Anwendungsbeispiele vor. Außerdem zeigt das Magazin wie es Roboy, dem Roboterjungen in den letzten Jahren ergangen ist und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...