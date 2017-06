BAR HARBOR, Maine, und SANTA CLARA, Kalifornien, 20. Juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/) (CrownBio), eine 100%ige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE: Ticker 6554), und The Jackson Laboratory (http://www.jax.org/) (JAX) gaben heute eine Vereinbarung zur Verbesserung der Entwicklung und Zugänglichkeit innovativer Forschungsmodelle und präklinischer Dienstleistungen für die weltweite biomedizinische Forschungsgemeinschaft bekannt.

Die Vereinbarung zwischen Crown Bioscience, einer weltweiten Technologieplattform für Onkologie sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, und JAX, einem Non-Profit-Institut für biomedizinische Grundlagenforschung und weltweiten Anbieter hochwertiger Forschungsmodelle und -dienstleistungen, erleichtert das Verfolgen des gemeinsamen Ziels beider Organisationen: das Beschleunigen und Voranbringen der präklinischen Forschung und Entdeckung.

Im Rahmen der Vereinbarung wird CrownBio die Nutzung von JAX® Mäusen in Forschungsstudien der Kunden steigern. CrownBio wird die Verwendung von JAX-Forschungsmodellen, darunter humanisierte NSG- und NSG-SGM3-Mäuse, steigern und den Zugang zu diesen verbessern, um so die Forschung und die translationalen Anstrengungen von Organisationen weltweit zu fördern.

Wissenschaftler von JAX werden selektiven Zugang zu präklinischen Dienstleistungen der Auftragslabore von CrownBio haben und so über zusätzliche Ressourcen und Einrichtungen verfügen, in denen sie die Suche nach Heilmitteln für Krebs und andere Krankheiten fortführen können.

"Die Vereinbarung mit JAX stellt einen bedeutsamen Schritt nach vorne in der präklinischen Onkologie- und Immunonkologieforschung dar", sagte Jean-Pierre Wery, Ph.D., CEO von Crown Bioscience. "Die Nutzung der in dieser Wissenschaft führenden humanisierten und translationalen Modelle von JAX bietet in Verbindung mit unseren PDX-Technologieplattformen das größte Potenzial für die übertragbare Medikamentenentwicklung."

Forschungsteams von JAX, deren Schwerpunkt auf dem Verständnis der genetischen und biochemischen Signaturen liegt, auf die die Präzisionsmedizin der nächsten Generation abzielen kann, werden sofort damit beginnen, die umfangreichen Forschungsdienstleistungen von CrownBio im Bereich der Onkologie sowie der Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen zu nutzen, um neue Erkenntnisse für therapeutische Ansätze bei der Behandlung dieser Krankheiten zu gewinnen.

"Die Mission von The Jackson Laboratory besteht darin, der weltweiten biomedizinischen Forschungsgemeinschaft im Rahmen des gemeinsamen Ziels, die menschliche Gesundheit zu verbessern, neue Möglichkeiten an die Hand zu geben. Indem wir unsere sich ergänzenden Stärken zusammenbringen, ermöglicht uns diese Vereinbarung, die wissenschaftliche Forschung und Wirkstoffentdeckung weltweit voranzutreiben, indem wir die Zugänglichkeit zu den fortschrittlichsten und hochwertigsten präklinischen Forschungsmodellen und -dienstleistungen verbessern", erklärte Auro Nair, Ph.D., President von JAX® Mice, Clinical & Research Services. "Darüber hinaus werden die Forschungsteams von JAX in der Lage sein, grundlegende biologische Entdeckungen schneller für Therapien nutzbar zu machen, indem sie die weltweit größte Sammlung an PDX- und Zelllinienmodellen und -dienstleistungen von CrownBio nutzen."

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience ist ein globaler Lösungsanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools unterstützt Crown Bioscience seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten. Weitere Informationen finden Sie unter www.crownbio.com (http://www.crownbio.com/).

Über The Jackson Laboratory

The Jackson Laboratory ist ein unabhängiges, biomedizinisches Non-Profit-Forschungsinstitut mit Hauptsitz in Bar Harbor, Maine, mit einem vom National Cancer Institute ernannten Krebszentrum (NCI-designated Cancer Center) in Sacramento, Kalifornien, und einem Institut für genomische Medizin in Farmington, Connecticut, mit 1.900 Mitarbeiter. Seine Mission besteht darin, präzise genomische Lösungen für Krankheiten zu finden und die weltweite biomedizinische Forschungsgemeinschaft in dem gemeinsamen Ziel, die Gesundheit der Menschen zu verbessern, zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter www.jax.org (http://www.jax.org/).

