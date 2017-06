Shane Gleason neues Mitglied des Management-Teams

MINNEAPOLIS, 20. Juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holaira (http://www.holaira.com/company/), ein Entwickler von medizinischen Geräten zur Behandlung obstruktiver Lungenerkrankungen, gab heute bekannt, dass der Firmenname mit sofortiger Wirkung in Nuvaira geändert wurde. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine neue Corporate Identity und eine neue Website vorgestellt, die unter www.nuvaira.com (http://www.nuvaira.com/) zu finden ist.

Weiterhin gab das Unternehmen bekannt, dass Shane Gleason als Chief Commercial Officer in das Führungsteam des Unternehmens berufen wurde. Gleason ist mit 18 Jahren Erfahrung im Gesundheitswesen in den Bereichen Vertrieb und Operations ein Manager mit fundierten Branchenkenntnissen. Zuletzt war er als Vice President bei Cordis, einem Unternehmen von Cardinal Health, für den Vertrieb in Nordamerika zuständig.

"Wir sind stolz darauf, unsere neue Corporate Identity als Nuvaira einzuführen, die unsere Geschäftsstrategie und unsere Entwicklungsziele besser widerspiegelt", sagte Dennis Wahr, M.D., (http://www.holaira.com/leadership/dennis/) CEO von Nuvaira. "Nuvaira repräsentiert die Verschmelzung unserer neuen, wirklich revolutionären Lungendenervierungstechnologie mit unserem Ziel, die Atmung für Patienten mit obstruktiven Lungenerkrankungen wie beispielsweise COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) und Asthma zu erleichtern. Erste klinische Ergebnisse für Patienten mit COPD zeigen, dass unser proprietäres katheterbasiertes System auf dem Weg ist, unser Ziel der Herstellung einer einmaligen, die gesamte Lunge betreffenden Lösung, die Patienten hilft und langfristig deren Lebensqualität verbessert, zu erreichen.

Weiterhin freuen wir uns sehr, dass Shane Gleason Mitglied unseres Management-Teams wird, da wir das Unternehmen für weiteres Wachstum, mehrere laufende klinische Studien und die globale Vermarktung positionieren", führte Dr. Wahr weiter fort. "Er ist eine talentierte und erfahrene Führungspersönlichkeit mit umfangreicher weltweiter Erfahrung auf den Gebieten Vertrieb, Operations und Marketing. Dazu gehören etliche erfolgreiche Produkteinführungen, stetiges signifikantes Umsatzwachstum und die Entwicklung und Umsetzung eines globalen Vertriebs."

Bevor er zu Nuvaira kam, leitete Shane Gleason bei Cordis die Integration zweier Vertriebsteams in Nordamerika und war anschließend Leiter des über 200 Personen starken Teams. Davor war Gleason Vice President für den US-Vertrieb bei TriVascular Technologies, wo er die US-Vertriebsorganisation für die Einführung und Vermarktung eines Stentgraftsystems aufbaute und leitete, nachdem er für die Anmeldung einer globalen Zulassungsstudie des Unternehmens verantwortlich war. Vor seiner Tätigkeit bei TriVascular arbeitete Gleason bei Abbott in verschiedenen Führungspositionen, beispielsweise als Leiter des globalen und strategischen Marketings für Abbotts endovaskulären Geschäftsbereich und der fachlichen Weiterbildung.

Gleason besitzt einen MBA-Abschluss der The Robert H. Smith School of Business an der University of Maryland und einen Bachelor in Ingenieurwissenschaften und Mechanik mit Schwerpunkt auf Biomechanik der Virginia Polytechnic Institute and State University.

Über NUVAIRA

Nuvaira (ehemals Holaira) ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Minneapolis, Minnesota. Das Unternehmen entwickelt das Nuvaira Lung Denervation System zur Therapie der chronischen obstruktiven Lungenerkrankung (COPD). Hierbei werden die überaktiven Nerven der Luftwege mit einer Targeted Lung Denervation* (TLD, gezielte Lungendenervierung), einem minimalinvasiven Verfahren zur parasympathischen Innervierung der Lungen1, behandelt. Dieses nur ein Mal durchzuführende bronchoskopische Verfahren bietet eine ablative Therapie, die die verlegten Atemwege öffnet, um die Atmung zu verbessern. Nuvaira erhielt im Januar 2016 die CE-Kennzeichnung für das Nuvaira Lung Denervation System zum Einsatz bei der TLD. Weitere Informationen stehen unter www.Nuvaira.com (http://www.nuvaira.com/) zur Verfügung.

*Targeted Lung Denervation (TLD) befindet sich derzeit in der klinischen Erprobung für die chronisch obstruktive Lungenerkrankung und ist noch nicht im Handel erhältlich.

NUVAIRA ist eine Marke der NUVAIRA Inc.

