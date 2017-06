FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat am 8. Juni 2017 gegen die Stockholm IT Ventures AB die Erfüllung der Finanzberichterstattungspflichten nach §§ 37v ff. des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) angeordnet und Zwangsgelder in Höhe von 402.500 Euro angedroht.

