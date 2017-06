Die Bullen am deutschen Aktienmarkt haben mittlerweile das achte Jahr das Steuer in der Hand. So kratzt der DAX mittlerweile bereits an der 13.000 Punkte-Marke und hat sich somit in den vergangenen acht Jahren mehr als verdreifacht. Doch auch die schönste Hausse kommt irgendwann an ihre Grenzen, meint zumindest Lars Erichsen. Der Finanzexperte bei Börse Stuttgart TV.