IRW-PRESS: Zecotek Photonics Inc.: Zecotek erhält in China Patentbewilligung für neue erweiterte Formulierung seiner international patentierten LFS-Szintillationskristalle

Zecotek erhält in China Patentbewilligung für neue erweiterte Formulierung seiner international patentierten LFS-Szintillationskristalle

SINGAPUR--(20. Juni 2017) - Zecotek Photonics Inc. (TSX VENTURE: ZMS) (FRANKFURT: W1I) (OTC PINK: ZMSPF), ein Entwickler modernster Photonentechnologien für den Einsatz in Industrie, Gesundheitswesen und Wissenschaft, freut sich bekannt zu geben, dass dem unternehmenseigenen Geschäftszweig Zecotek Display Systems Pte. Ltd. in China die Patentbewilligung für die neue erweiterte Formulierung der international patentierten LFS-Szintillationskristalle des Unternehmens erteilt wurde. Es handelt sich hierbei um das zweite Patent einer Serie von internationalen Patentanmeldungen für mehrfach dotierte Szintillatoren auf Lutetiumoxidbasis mit verbesserten photonischen Eigenschaften, auch bekannt als LFS-M.

China ist ein strategischer, wachstumsstarker Markt und der Patentschutz für all unsere Technologien, einschließlich unserer brandneuen Version von LFS-Szintillationskristallen, ist im Rahmen der Vermarktung unserer Bildgebungsprodukte unerlässlich, so Dr. A.F. Zerrouk, Chairman, President und CEO von Zecotek Photonics Inc. Wir haben in China ein extrem starkes Netzwerk von strategischen Partnern aufgebaut, zu dem auch die jüngste Partnerschaft mit der Shanghai EBO Optoelectronics Company zählt. Den Patentschutz in diesem Rechtsstaat abzusichern, ist ein weiterer wesentlicher Schritt auf unserem Wachstumsweg. Wir sind sehr stolz auf unsere unangefochtene Führungsposition bei der Herstellung von Hochleistungs-Szintillationskristallen, die in erster Linie in Scannern zur Abbildung von Stoffwechselvorgängen und bei der Bildgebung im wissenschaftlichen und industriellen Bereich zum Einsatz kommen. Für chinesische Originalgerätehersteller sind die LFS-Kristalle bei der Produktion von medizinischen Scannern die erste Wahl, und auch führende Entwicklungsunternehmen in Japan, Europa und den Vereinigten Staaten sehen das so. Australien und China waren die ersten beiden Länder, in denen Patente für die neue fortschrittliche Formulierung erteilt wurden. Auch in anderen bedeutenden Rechtsstaaten der Welt haben wir ähnliche Patente angemeldet. Wir setzen auch weiterhin alles daran, um den Patentschutz für unsere LFS-Szintillationskristalle und andere Technologien zu stärken und zu erweitern.

Zecoteks internationale Patentanmeldungen schützen die neuesten und fortschrittlichsten Formulierungen der von Zecotek entwickelten mehrfach dotierten Szintillations-Silikatkristalle auf Lutetiumoxidbasis mit nicht-stöchiometrischer Zusammensetzung (LFS-M). Stöchiometrische Formulierungen bestehen bekanntlich aus einer passenden Anzahl von Reaktionspartnern, die eine vollständige Umwandlung von reaktiven Gruppen in hoch definierbare vernetzte Produkte ermöglichen. Wird jedoch eine gezielte Abweichung von den stöchiometrischen Formulierungen vorgenommen, also ein nicht-stöchiometrischer Ansatz gewählt, dann können Produkte erzeugt werden, die vorhersehbare Mengen der Reste anderer reaktiver Gruppen enthalten, was wiederum eine Feinabstimmung der mechanischen Eigenschaften ermöglicht. Mit seinem patentierten und streng geschützten nicht-stöchiometrischen Ansatz hat das wissenschaftliche Team von Zecotek die fortschrittlichste LFS-Formulierung mit der größten Schnelligkeit und Lichtstärke entwickelt, die es zurzeit gibt.

Über Zecotek

Zecotek Photonics Inc (TSX-VENTURE: ZMS) (FRANKFURT: W1I) (OTC PINK: ZMSPF) ist ein Photonentechnologie-Unternehmen, das Hochleistungs-Szintillationskristalle, Photodetektoren, PET-Scanner-Technologien, 3D-Autostereoskop-Displays, 3D-Metalldruck und Laser für den Einsatz in der medizinischen Diagnostik, für High-Tech-Anwendungen und industrielle Zwecke entwickelt. Das im Jahr 2004 gegründete Unternehmen setzt sich aus drei unterschiedlichen Geschäftsbereichen zusammen: Imaging Systems (bildgebende Verfahren), Optronics Systems (Lasersysteme) und 3D Display Systems (3D-Darstellung) mit Labors in Kanada, Korea, Russland, Singapur und USA. Die Geschäftsführung konzentriert sich in erster Linie auf den Aufbau von Unternehmenswerten, der einerseits direkt über die Vermarktung von mehr als 50 patentierten und zum Patent angemeldeten neuartigen Photonentechnologien und andererseits über strategische Partnerschaften - wie mit der Europäischen Organisation für Kernforschung CERN (Schweiz), Beijing Opto-Electronics Technology Co. Ltd. (China), NuCare Medical Systems (Südkorea), der University of Washington (United States) und dem National NanoFab Center (Südkorea) erfolgt. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Unternehmens-Website www.zecotek.com bzw. auf Twitter (@zecotek).

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen, Vorhersagen und Meinungen des Managements basieren. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und sind mit bestimmten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die schwer vorauszusagen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und Trends können daher wesentlich von den hier getätigten Aussagen abweichen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung. Wenn Sie in Zukunft regelmäßig die aktuellsten Informationen über Zecotek erhalten möchten, besuchen Sie bitte die Website unseres Unternehmens auf www.zecotek.com.

KONTAKTDATEN Nähere Informationen erhalten Sie über: Zecotek Photonics Inc. Michael Minder T: (604) 783-8291 ir@zecotek.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40118 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40118&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA98921 P1045

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA98921P1045

AXC0186 2017-06-20/15:59