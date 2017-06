Stuttgart (ots) - Die Zinspolitik der EZB, die gesetzliche Regulatorik, die Digitalisierung der Branche sowie hohe Immobilienpreise: Es gibt einige Herausforderungen, die es für die Sparda-Bank Baden-Württemberg im Jahr 2016 zu meistern galt - mit Erfolg. Das Girokonto bleibt gebührenfrei und auch Negativzinsen sind für die Genossenschaftsbank kein Thema, bestätigte der Vorstandsvorsitzende Martin Hettich auf der Vertreterversammlung in der Stuttgarter Liederhalle.



"Wir haben uns auch in diesem Jahr gut behauptet, so wie Sie es von Ihrer Sparda-Bank kennen", teilte der Vorstandsvorsitzende der Sparda-Bank Baden-Württemberg, Martin Hettich, auf der Vertreterversammlung mit. Wenngleich die europaweite Zinspolitik auch auf die Sparda-Bank Baden-Württemberg Auswirkungen habe, "waren negative Kundenzinsen oder gar Verwaltungsgebühren für Geldanlagen in 2016 für uns kein Thema und sind es auch in 2017 nicht.", führt Martin Hettich aus. Im Gegenteil: Bei der Genossenschaftsbank wird der Förderauftrag umfassend gelebt. Neben der jährlichen Dividende für die Mitgliedschaftsanteile und dem gebührenfreien Girokonto, profitieren die Sparda-Mitglieder von den Konditionsvorteilen bei Einlagen, Baufinanzierungen oder durch Kartenbonifizierungen sowie nicht zuletzt durch Vergünstigungen bei Veranstaltungen und Aktionen in der Region. Die Mitglieder- und Kundenförderung bleibe damit ein wichtiger Bestandteil der Geschäftspolitik. In Summe seien den Kunden im Jahr 2016 rund 92,6 Mio. Euro an Vorteilen generiert worden.



Das gebührenfreie Girokonto wird ergänzt um weitere gebührenfreie Services wie z.B. die von knapp 85.000 Kunden genutzte elektronische Postbox, über die Kontoauszüge abgerufen werden können - papierlos, ohne Postversand oder lange Wege zum Kontoauszugsdrucker und mit einer steuerlichen Archivierung von zehn Jahren. Services wie die Banking-App, die SecureApp und die ServiceApp ermöglichen es, Bankgeschäfte von überall und zu jeder Zeit erledigen zu können sowie Kontotransaktionen oder Neuigkeiten der Bank zu erfahren. Die Digitalisierung sei nicht nur in der Gesellschaft angekommen, sondern "die digitale Veränderung findet jeden Tag statt und unser Anspruch ist es, diese aktiv mit zu gestalten", so der Vorstandsvorsitzender Martin Hettich weiter.



In 2016 hat sich der Wettbewerb um das Privatkundengeschäft weiter verschärft. Doch was die Zahlen angeht, so muss sich die zweitgrößte Genossenschaftsbank Deutschlands nicht verstecken. Der Ausbau der digitalen Services und der Beibehalt des gebührenfreien Girokontos wirken sich positiv auf die Neukundenbilanz im Jahr 2016 aus: Über 7.900 weitere Girokonten wurden gewonnen. Die Sparda-Bank Baden-Württemberg betreut nun 365.327 Haushalte, die ein Girokonto bei der Genossenschaftsbank führen. Der Großteil der Girokonten (76,6 Prozent) seien dabei Hauptbankverbindungen. Nahezu jedes 3. neue Girokonto wurde online eröffnet. Der fallabschließende Girokonto-Eröffnungsprozess mit Smartphone oder Tablet wurde 2016 in Betrieb genommen.



Neben den Girokonten stieg auch die Anzahl der Kunden und Mitglieder. Knapp 704.000 Kunden und über 514.000 Mitgliedern hat die Sparda-Bank Baden-Württemberg im Jahr 2016 zu verzeichnen und ist damit seit Ende 2016 die mit Abstand mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in Deutschland.



Die digitale Kommunikation kennt keine landesspezifischen Grenzen. Und so hat die Sparda-Bank Baden-Württemberg nicht nur ihr Geschäftsgebiet auf ganz Deutschland ausgeweitet, sondern auch ein neues Markenmotiv geschaffen: eine orange-blaue Sitzbank. In einer digitalen Welt sei "Bank" überall. "Eine Bank - im doppelten Sinne - ist ein Platz für Begegnungen. Für persönliche Gespräche. Ein Ort von Menschen für Menschen. Das kann überall stattfinden", erläutert der Vorstandsvorsitzende das neue Markenmotiv. "Die Kombination aus Direktbank mit umfassenden digitalen Services und Regionalbank mit persönlichem Ansprechpartner überzeugt", so Hettich weiter. Neben der Auszeichnung zum besten Baufinanzierer und besten Bankarbeitgeber, erreichte die Genossenschaftsbank laut Kundenmonitor Deutschlands zum 24. Mal in Folge die höchste Kundenzufriedenheit unter den Filialbanken. Und auch für junge Menschen ist die Sparda-Bank attraktiv. Dies bestätigt die Auszeichnung als bester Ausbildungsbetrieb.



Die Bilanzsumme liegt 2016 bei 13,4 Milliarden Euro. Attraktive Anlagenprodukte der Sparda-Bank Baden-Württemberg überzeugen trotz der aktuellen Niedrigzinsphase. So macht das Kreditgeschäft 79,6 Prozent, das Einlagengeschäft hingegen 87,1 Prozent der Bilanzstruktur aus. Damit kann die Sparda-Bank Baden-Württemberg das Kreditgeschäft weiter über die Kundeneinlagen finanzieren. Mit 1,73 Milliarden Euro bleibt die Sparda-Bank größter und bester (Focus Money Umfrage, 2016) Baufinanzierer in Baden-Württemberg.



Der Geschäftsertrag hat sich um 600.000 Euro auf 199,4 Millionen Euro erhöht. Für 2016 ergibt sich ein Überschuss von 25,1 Millionen Euro. Das führt zu einer Dividende von 3,5 Prozent. "Wir sind mit dem Ergebnis auf Basis der herausfordernden Marktbedingungen zufrieden. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg und ich hoffe, Sie werden diesen weiterhin mit uns gehen.", beendet Martin Hettich den Vorstandsbericht auf der Vertreterversammlung.



Über die Sparda-Bank Baden-Württemberg eG



Die Sparda-Bank Baden-Württemberg eG ist mit 13,4 Milliarden Euro Bilanzsumme die größte Genossenschaftsbank in Baden-Württemberg und bundesweit die zweitgrößte. Sie ist 1999 aus der Fusion der Sparda-Banken in Karlsruhe (1896 gegr.) und Stuttgart (1899 gegr.) hervorgegangen. Die Sparda-Banken wurden als Selbsthilfeeinrichtung für Beamte der Eisenbahn, Post und Dampfschifffahrt gegründet. Der Spar- und Darlehensverein sollte seinen Mitgliedern bescheidenen Wohlstand mittels günstigen Konditionen ermöglichen. Dieses genossenschaftliche Prinzip gehört zu den Grundprinzipien der Sparda-Bank und wird konsequent umgesetzt. Die standardisierten Finanzprodukte sowie das umfassende soziale wie kulturelle Engagement machen die Sparda-Bank Baden-Württemberg in diesem Umfeld für Kunden attraktiv. Mit über 515.000 Mitgliedern ist sie die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in Deutschland. Das Vertrauen der mehr als 700.000 Kunden in die Sparda-Bank ist groß. Laut der unabhängigen Umfrage "Kundenmonitor Deutschland" von der ServiceBarometer AG wurden die Sparda-Banken zum 24. Mal in Folge zur Filialbank mit den zufriedensten Kunden gewählt. Aktuell unterhält die Sparda-Bank 38 Filialen und 50 SB-Banken in Baden-Württemberg.



OTS: Sparda-Bank Baden-Württemberg eG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/54922 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_54922.rss2



Pressekontakt: Andreas Küchle, Sparda-Bank Baden-Württemberg eG Telefon: 0711/2006-1162 Email: andreas.kuechle@sparda-bw.de, www.sparda-bw.de, www.spardawelt.de