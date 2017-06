Allen geopolitischen Turbulenzen zum Trotz dürfen Anleger den Blick auf das Wesentliche nicht verlieren, raten Experten. Und sie sollten auf neue Technologien und die Digitalisierung setzen.

Die Angst vor einer neuen "Tech-Blase" sorgte jüngst für einen Kursrutsch bei den Aktien der Technologie-Schwergewichte Amazon, Apple, Alphabet, Facebook und Tesla. Ausgelöst hatte den Ausverkauf eine Analystenstudie. Die Experten warnten vor den Risiken im Sektor und verglichen die aktuelle Situation mit den Jahren 1999 und 2000, also kurz bevor die große Internetblase platzte und einen Börsencrash auslöste. Es war eine von vielen immer lauter werdenden Warnungen vor dem nächsten Absturz. Doch trotz aller Unkenrufe, geopolitischen Krisen und der langsam fortschreitenden Zinswende in den USA notieren viele Weltbörsen auf Rekordhochs. Aber wie lange noch? Und lohnt der Einstieg? Wenn ja, wo und in welche Branchen?

Antworten auf diese Fragen gibt es bei "Investment Live". Die Anlegerinitiative der Deutschen Bank und des Handelsblatts ist zu Gast in den Düsseldorfer Rheinterrassen. Den Fragen der Investoren stellen sich Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, Oliver Plein, Leiter Produktspezialisten Aktien bei der Deutschen Asset Management, und Handelsblatt-Herausgeber Gabor Steingart. Durch den Abend führt der Börsenexperte Markus Koch, der von der New Yorker Wall Street eingeflogen ist.

Natürlich ist dort wie hierzulande die Politik von US-Präsident Donald Trump das große Thema. Doch die Botschaft an diesem Abend ist, dass es nicht nur eine Welt vor Trump gibt, sondern auch eine Welt nach Trump geben wird. Statt sich vom täglichen politischen Getöse an den Märkten verrückt machen zu lassen, sollten Anleger ihren Blick besser in die Zukunft wenden. Trends, die die nächsten Jahre bestimmen - das ist das Thema an diesem Abend, das die mehr als 800 Gäste per Ted auswählen. Genauer: "Geldanlage 4.0 - neue Geschäftsmodelle - neue Anlagechancen? Was sind die Zukunftsmodelle für das Portfolio?"

Die Welt ist im Wandel. Innovation, Disruption, Digitalisierung - die technologischen Umwälzungen in der Wirtschaft sind enorm. Experten sprechen gar von der vierten technologischen Revolution. Doch es ist für Anleger nicht einfach, diese Chancen auch zu ergreifen. Das Problem: "Digitalisierung ...

